Marco Antonio de la Parra se viste de Shakespeare para el Día del Teatro

La temporada 2026 de Teatro Finis Terrae abrió con un tributo a la larga trayectoria del destacado psiquiatra, dramaturgo y actor, Marco Antonio de la Parra, quien es también su director artístico. Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025 en la categoría de Autores de Obras Escénicas, Premio Max Hispanoamericano de las Artes Escénicas (España) y Premio a la Trayectoria de las Artes Escénicas (Chile), ha escrito más de cien obras y fue el homenajeado en la última edición del Festival Internacional Teatro a Mil, además de ser recientemente distinguido con la Medalla Pedro de la Barra de la Universidad de Chile.

El especial concluye, precisamente, con su último unipersonal autobiográfico, Mister Shakespeare, interpretado por el propio autor bajo la dirección actoral de Pablo Schwarz que, tras una exitosa temporada debut en Teatro Finis Terrae, tuvo elogiadas presentaciones en Teatro La Abadía de Madrid, funciones a tablero vuelto en Teatro a Mil 2026 y regresa con sólo cuatro funciones del 26 al 29 de marzo para celebrar el Día internacional del Teatro.

Un monólogo íntimo y fragmentado que mezcla pasajes del dramaturgo inglés con pensamientos y experiencias de la propia vida del autor nacional. En medio de un salón de pool, no se sabe si un actor, un psiquiatra o un dramaturgo, sostiene una conversación con un personaje invisible y se cuestiona la vigencia del arte y el agotamiento emocional que conlleva la creación. Mientras pincha vinilos, comparte las contradicciones de su camino artístico, el absurdo de consolidarse como un artista de renombre y la condena de estar atrapado en la eternidad de su obra: el cuerpo se desgasta, el cáncer lo consume, pero la muerte no llega.

“Es un juego de espejos, de sorpresas. De repente aparece un psiquiatra que dice llamarse Shakespeare y un dramaturgo del teatro isabelino, llamado Marco de la Parra. Las sorpresas son múltiples y van cambiando a lo largo de la obra. Es una partida de pool con la eternidad (…) se convirtió para mí en una especie de enciclopedia, de autobiografía. Tiene cosas de mi familia, cosas personales, aspiraciones, secretos. Esto del enfermo que escribe y que no muere, de escribir para no morir”, explica De La Parra.

Después de este ciclo de marzo, la cartelera del Teatro Finis Terrae continuará en abril con la obra Acreedores, un clásico del teatro universal del dramaturgo sueco August Strindberg, protagonizada por Mario Horton, Francisco Reyes y Trinidad González.