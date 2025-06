Marineros vuelve a zarpar: “Ha sido bueno ordenar la vida un poco y tener el foco puesto en tocar”

El presente es un momento de reactivación para Marineros. El dúo que integran la cantante Cer (Constanza Espina) y la guitarrista Soledad Puentes, había estado en un receso de actividades, tras publicar su segundo disco, Al calor de un sol que acaba de morir (2023).

El tiempo les permitió tomar un respiro y volver a las presentaciones en vivo. Así lo hicieron el año pasado, en el marco de la feria Pulsar, en marzo en el REC y en lo inmediato asoman más fechas.

"Ha sido súper bueno para nosotras, porque estuvimos en un receso como de un año después de sacar el disco. Y claro, darse una pausa es bueno, volver a tomar fuerzas, pero a la vez también te deja en un momento en que uno dice necesito volver a tocar. Estoy muy contenta de estar tocando y estar lanzando música nueva", explica Soledad.

Marineros Foto: Camila valdés Camila Valdés

Marineros, es un dúo de pop oscuro y melancólico que irrumpió en el bullente panorama del indie chileno. En 2013, sorprendieron con Espero, una canción grabada por Milton Mahan de Dënver (con Cristián Heyne en el pandero). Luego, la recepción de los sencillos Oh oh y Cae la noche, las terminó por asentar en la audiencia.

Al celebrado primer disco, O Marineros (2015), le siguió Al calor de un sol que acaba de morir. Sin embargo, la intensa actividad en directo y los tiempos de la industria les demandó un respiro. De allí, el receso que tomaron en 2023.

“Fue un año muy intenso para nosotras emocionalmente, tuvimos que vivir duelos, entonces como que tuvimos que parar, así de simple”, explica Soledad.

Desde su costado, Cer plantea una reflexión más general sobre ese período de asueto. “Nosotras nos conocemos hace muchos años, estamos en Marineros hace muchos años. Es una presión bien grande tratar de encajar en una industria que bueno, existe, pero es un poco inventada también. Y venía todo arrastrándose desde el estallido y la pandemia, que fue una locura, que todo cambió tanto y después teníamos que seguir como si no hubiera nada pasado. Entonces necesitábamos un respiro”.

Tras tomar aire para avanzar, la reactivación de Marineros se marca con música. El dúo acaba de lanzar Lo que siento. Una canción escrita originalmente en 2017, que pasó a una grabación preliminar al año siguiente. “Pero quedó como en una estación en que nos dimos cuenta que en realidad queríamos experimentar otros sonidos. Y esa canción quedó ahí”, explica Soledad.

Y aunque el tema les gustaba, parecía no calzar con lo que proponían en ese momento. “Es una canción en la que volvíamos normalmente durante estos años. Siempre la escuchábamos, decíamos está buena, me gusta la onda, la energía que tiene. Pero claro, algo faltaba en términos de sonido”, apunta Cer.

Lo que siento, es una canción que suena más intensa y arrojada, con más presencia del trabajo de las guitarras de Puentes. Un contraste con el material más romántico que habían publicado en su último disco. “Las canciones de Al calor de un sol son románticas, pero también son muy nostálgicas, melancólicas, medio tristes también -explica Cer-. Creo que esa es la diferencia que tienen con Lo que siento. Y porque también entre medio hubo un estallido social, hubo una una pandemia. Entonces todavía no era su momento".

Por ello, es que les pareció que era la canción que podía definir esta nueva etapa. “Este año volvimos a escucharla y dijimos, ya, ahora sí nos hace más sentido”, señala Soledad.

En Lo que siento, Marineros vuelve a trabajar con su productor habitual, Cristián Heyne, el nombre clave del pop chileno de los últimos años. “Es una persona a la que respetamos, en la que confiamos, sabemos que va a cuidar nuestra nuestra música, que no va a pasar por encima con una idea de él, porque tenemos muchas cosas en común. Es una amistad bien bacán. Nos entendemos bien”, señala Cer.

Habitualmente, es Soledad la que se ocupa de la parte de la producción junto a Heyne. “Lo que más nos gusta de trabajar con él, es que tenemos gustos musicales bien parecidos y compartimos algunas ideas de lo que significa producir o hacer música, tiene que ver totalmente con la creación”, dice la guitarrista.

Además de volver a la dinámica de lanzamientos, Lo que siento también traza el rumbo de esta etapa de Marineros, en vistas a un nuevo disco. “Con esta canción estamos marcando una siguiente etapa”, dice Soledad. “Queremos que sea bien energético en ese sentido, que tenga harta intensidad sonora, sobre todo en las guitarras”.

La canción llega acompañada por un videoclip, trabajado por Camila Valdés, una colaboradora habitual del dúo, quien les ha hecho las portadas de sus discos y las fotos de promoción. Es decir, nuevamente, regresan a una persona de confianza. “Somos súper fieles a seguir un estilo y a seguir documentando algo que se va a volver histórico a lo largo del tiempo. Ella ya lleva más de diez años fotografiándonos”, explica Soledad.

El video se grabó en un día invernal en Santiago, solo con un teléfono móvil. La premisa es simple, están las dos artistas viajando en un auto. Como de alguna forma recreando el vértigo de la canción. “El sonido es como una ráfaga de guitarras, es como que te llega una brisa. Es como una canción enérgica. Entonces tenía que ser algo como en velocidad, como en movimiento. Por eso, pensamos que un plano de secuencia grabado en un teléfono, era perfecto”, detalla Soledad.

Y la idea del movimiento, también calzaba con la letra. “Esta canción habla sobre darle aire a a una relación, darle aire a una aventura. Y también el video tiene mucho aire fresco porque había llovido”, apunta Cer.

El sencillo Lo que siento, llega a días de otro hito para Marineros, su primer show en solitario en el centro de eventos Blondie, un clásico de la noche santiaguina, este sábado 14 de junio, a las 21 horas. Una noche en que repasarán lo mejor de su discografía. En particular, algunas canciones de Al calor de un sol que acaba de morir, que no han tocado nunca en vivo.

“Eso va a ser muy bueno porque va a ser como un debut -dice Soledad-. No tuvimos tanto tiempo para promocionar nuestro segundo disco en vivo, entonces recién estamos haciendo eso. Y también canciones de O Marineros que no tocamos normalmente y que la gente las pide“.

Días después, el 28 de junio, Marineros se presentará en el Club Segundo Piso, de Valparaíso. Ocasión en que serán acompañadas por la banda argentina Fin del mundo. También serán parte del Festival Paraíso Pop, el sábado 13 de septiembre en Movistar Arena.

El dúo también tiene en mente retomar las presentaciones a nivel internacional. Un hito en su carrera fue presentarse en 2022, en las afamadas sesiones KEXP en Seattle. Asimismo, han sumado presentaciones en México. Pero en lo inmediato tienen otro marca en el mapa. “Tenemos ganas de ir a Argentina, pero México siempre está en los planes”, dice Cer.

Por ahora, el dúo descarta radicarse en México. “No sé si mi estómago me lo permite (ríe)”, apunta Cer. Por su lado, Soledad viaja con cierta frecuencia al país azteca. “Mi hermano vive allá, pero me gusta ir y venir, eso lo hace más mágico, no me gustaría aburrirme de México”.

El año también tendrá un aniversario. Se cumplen 10 años desde el lanzamiento de su debut, O Marineros, y hay planes para marcar el hito. “Se viene un show en Teatro Oriente”, detalla Soledad. Y más aún, el álbum será reeditado en vinilo, formato en que no estaba disponible hasta ahora, pues en su momento solo salió en CD.

Un envión, tras una pausa para otear el horizonte y volver a reactivarse con mayor energía. “A mí me gustaría más. Quiero más. Estoy expectante -dice Cer-. Está bien, pero no es suficiente aún. Con todo, ha sido bueno poder ordenar la vida un poco y tener el foco puesto en tocar y en hacer canciones, que es lo que más nos gusta”.

Las entradas para ver a Marineros en Blondie están a la venta en el sistema Passline. Evento para mayores de 18 años.