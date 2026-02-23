SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    El cantante italiano salió a cantar pasadas las tres de la madrugada, tras la presentación de Stefan Kramer. Mostró su repertorio romántico, que pasó por su lectura de Bésame Mucho, a temas de su disco más reciente, Enamorarse. Y acaso como un tributo al impulso chileno a su carrera, interpretó la universal canción de Violeta Parra.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Ya entrada la madrugada, a eso de las tres de la mañana, llegó el número de cierre de la primera noche del Festival de Viña 2026. El debut como solista en la Quinta Vergara de Matteo Bocelli.

    Con parte del público que se retiró de la Quinta tras la presentación de Stefan Kramer, Bocelli salió a escena con un repertorio romántico. Arrancó con una particular lectura para el clásico Bésame mucho. Original de Consuelito Velázquez, es un tema que de Lucho Gatica a The Beatles, se ha vuelto un ineludible de la música popular.

    La versión Bocelli es más bien midtempo, basada en el piano, arreglos de cuerdas y algunas frases de una muy limpia guitarra eléctrica. Es un colchón sonoro que permite lucir su capacidad como intérprete. A pesar de que se le tiende a presentar como una suerte de latin lover, el italiano canta. Maneja técnica y sabe interpretar.

    “Cóme está Viña?”, preguntó al público, en que se hacía notar un entusiasta fan club. Bocelli continuó con un repertorio que mantuvo la línea, con temas como Ingenuo y Can’t help falling in love (todo un desafío hacer un tema muy identificado con Elvis Presley, pero salió airoso).

    Como antaño, el show de Bocelli es un guiño a los tiempos en que la balada latina reinaba sin contrapeso en Viña. Pero a diferencia de otros, el artista muestra una notable musicalidad. Y también un sentido artístico: probablemente muy consciente de lo tarde que salió a escena, siguió con un clásico de sus shows, el momento de Quando, quando, quando, el estándar de Tony Reis a ritmo de bossa nova original de 1962.

    Aquel es el instante en que Matteo baja a cantar entre el público. No tardó en verse rodeado de gente, entre quienes querían saludarle o captar el instante con su teléfono. También le regalaron un ramo de flores. Su militante fanaticada local no le perdió pisada y coreó cada vez que pudo. El grito de “¡Matteo!¡Matteo!" sonó fuerte en la Quinta Vergara.

    Bocelli tiene un repertorio que se mueve en la tecla del romanticismo, con ciertos detalles de su interés en la música docta; pasa con Tempo y con Amnesia de amor, de su álbum Enamorarse, una edición en español de su segundo álbum. Del mismo trabajo también interpretó Que eres tú. A momento su fraseo junto a los arreglos de cuerda y sus notas estiradas, hacen surgir un timbre muy similar al de su padre, el célebre Andrea Bocelli. En general, su propuesta es sobria y concentrada en la interpretación.

    “¿Quieres cantar un poquito conmigo?“, preguntó al público, para hacerlo participar en su versión de Mi historia entre tus dedos, el hit de 1995 original de Gianluca Grignani. Bocelli le saca más partido como intérprete. La gente coreó, pese al frío que bajaba a esa hora a la Quinta Vergara. Con Fall on me, la canción que lo presentó en sociedad, vino la habitual entrega de Gaviota.

    Para el final, Bocelli sorprendió con una sentida interpretación de Gracias a la vida, la más universal de las canciones chilenas, firmada por Violeta Parra. Acompañado por su guitarrista, el italiano hizo gala de su capacidad en un momento que generó una inmediata conexión con la Quinta Vergara. Un momento para firmar la importancia de Chile para su carrera. Probablemente pudo tener más canciones a la vista, pero optó sobre seguro. Al cierre con Caruso, canción original de Lucio Dalla (el mismo del hit Attenti al lupo), redondeó una presentación correcta, elegante y de un tono reposado, que invita a la escucha.

    Más sobre:Festival de Viña 2026Matteo BocelliMi historia entre tus dedosGianluca GrignaniMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China insta a Estados Unidos a “cancelar” sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Entre la música y el cariño familiar: cómo es la intensa relación de Andrea y Matteo Bocelli

    ¿Por qué no lució el show de Kramer en Viña 2026? Las razones de un triunfo tibio

    El chiste de Stefan Kramer en Viña 2026 sobre el Caso Relojes y la reacción de Tonka Tomicic en el público

    Lo más leído

    1.
    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    Si Somos Americanos: el histórico himno pacifista de Rolando Alarcón con que Cami abrió Viña 2026

    2.
    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    3.
    Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

    Bombo Fica no pudo con Gloria Estefan: el Festival de Viña vence en sintonía al Festival de Comedia de CHV

    4.
    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    “Él ha sido mi primera y única pareja”: la historia de amor de cinco décadas de Gloria y Emilio Estefan

    5.
    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir
    Chile

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

    Homicidio en San Bernardo: atacante persiguió y remató a la víctima dentro de su domicilio

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric
    Negocios

    Oposición cuestiona defensa de Marcel a herencia fiscal y acusa gasto público “inflado” en gobierno de Boric

    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”
    El Deportivo

    La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    Fuegos artificiales y un lienzo contra Colo Colo: la hinchada de la U vuelve a protagonizar incidentes en el Estadio Nacional

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña
    Cultura y entretención

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Entre la música y el cariño familiar: cómo es la intensa relación de Andrea y Matteo Bocelli

    China insta a Estados Unidos a “cancelar” sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses
    Mundo

    China insta a Estados Unidos a “cancelar” sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    Putin dice que el desarrollo de las fuerzas nucleares de Rusia es una “prioridad absoluta”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio