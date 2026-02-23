Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

Ya entrada la madrugada, a eso de las tres de la mañana, llegó el número de cierre de la primera noche del Festival de Viña 2026. El debut como solista en la Quinta Vergara de Matteo Bocelli.

Con parte del público que se retiró de la Quinta tras la presentación de Stefan Kramer, Bocelli salió a escena con un repertorio romántico. Arrancó con una particular lectura para el clásico Bésame mucho. Original de Consuelito Velázquez, es un tema que de Lucho Gatica a The Beatles, se ha vuelto un ineludible de la música popular.

La versión Bocelli es más bien midtempo, basada en el piano, arreglos de cuerdas y algunas frases de una muy limpia guitarra eléctrica. Es un colchón sonoro que permite lucir su capacidad como intérprete. A pesar de que se le tiende a presentar como una suerte de latin lover, el italiano canta. Maneja técnica y sabe interpretar.

“Cóme está Viña?”, preguntó al público, en que se hacía notar un entusiasta fan club. Bocelli continuó con un repertorio que mantuvo la línea, con temas como Ingenuo y Can’t help falling in love (todo un desafío hacer un tema muy identificado con Elvis Presley, pero salió airoso).

Como antaño, el show de Bocelli es un guiño a los tiempos en que la balada latina reinaba sin contrapeso en Viña. Pero a diferencia de otros, el artista muestra una notable musicalidad. Y también un sentido artístico: probablemente muy consciente de lo tarde que salió a escena, siguió con un clásico de sus shows, el momento de Quando, quando, quando, el estándar de Tony Reis a ritmo de bossa nova original de 1962.

Aquel es el instante en que Matteo baja a cantar entre el público. No tardó en verse rodeado de gente, entre quienes querían saludarle o captar el instante con su teléfono. También le regalaron un ramo de flores. Su militante fanaticada local no le perdió pisada y coreó cada vez que pudo. El grito de “¡Matteo!¡Matteo!" sonó fuerte en la Quinta Vergara.

Bocelli tiene un repertorio que se mueve en la tecla del romanticismo, con ciertos detalles de su interés en la música docta; pasa con Tempo y con Amnesia de amor, de su álbum Enamorarse, una edición en español de su segundo álbum. Del mismo trabajo también interpretó Que eres tú. A momento su fraseo junto a los arreglos de cuerda y sus notas estiradas, hacen surgir un timbre muy similar al de su padre, el célebre Andrea Bocelli. En general, su propuesta es sobria y concentrada en la interpretación.

“¿Quieres cantar un poquito conmigo?“, preguntó al público, para hacerlo participar en su versión de Mi historia entre tus dedos, el hit de 1995 original de Gianluca Grignani. Bocelli le saca más partido como intérprete. La gente coreó, pese al frío que bajaba a esa hora a la Quinta Vergara. Con Fall on me, la canción que lo presentó en sociedad, vino la habitual entrega de Gaviota.

Para el final, Bocelli sorprendió con una sentida interpretación de Gracias a la vida, la más universal de las canciones chilenas, firmada por Violeta Parra. Acompañado por su guitarrista, el italiano hizo gala de su capacidad en un momento que generó una inmediata conexión con la Quinta Vergara. Un momento para firmar la importancia de Chile para su carrera. Probablemente pudo tener más canciones a la vista, pero optó sobre seguro. Al cierre con Caruso, canción original de Lucio Dalla (el mismo del hit Attenti al lupo), redondeó una presentación correcta, elegante y de un tono reposado, que invita a la escucha.