Max presenta avance del cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of us: velo aquí

La segunda temporada de The last of us ha llevado a Ellie (Bella Ramsey) a enfrentar su pasado con más dolor y violencia que nunca. Pero en este nuevo episodio, su sed de venganza por la muerte de Joel (Pedro Pascal) se entrelaza con el vínculo cada vez más profundo que comparte con Dina (Isabela Merced). Ambas están marcadas por heridas visibles e invisibles, y es en esa fragilidad compartida donde encuentran fuerza para seguir adelante.

“La relación entre Ellie y Dina está en el centro de esta temporada”, dice Isabela Merced, quien interpreta a Dina. “Ellie es impulsiva, poderosa, decidida. Dina es estratégica, divertida, cuidadosa. Se complementan hermosamente. Ellie representa esa necesidad urgente de actuar, Dina le da perspectiva. Se necesitan mutuamente.”

Bella Ramsey, quien da vida a Ellie, también destaca cómo esta dinámica da nuevas capas a la historia: “Ellie tiene el corazón endurecido y reprime mucho. Dina, en cambio, trae una ligereza que le recuerda a Ellie que sigue siendo una adolescente, que aún puede sentir alegría. Me encanta cómo se desarrolla su relación.”

Para ambas actrices, la conexión en pantalla nació desde la autenticidad. “Isabela es todo lo contrario a mí: extrovertida, divertida, con una energía contagiosa. Me ayudó a soltarme, a conectar con Ellie desde otro lugar”, comparte Ramsey. “Creo que los fans van a disfrutar ver a estos personajes en nuevas dinámicas, y descubrir nuevas capas de su humanidad.”

Este domingo 4 de mayo a las 21:00 no te pierdas el cuarto episodio de THE LAST OF US. La furia de Ellie busca justicia. El amor con Dina le da una nueva razón para seguir adelante. Solo en Max.

