Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Kramer, Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

Mega confirma la parrilla de Viña 2026 y suma a Jesse & Joy, Bomba Estéreo, Yandel y debuta el K-pop

Mega y la productora Bizarro finalmente oficializaron la programación de la versión 2026 del Festival de Viña del Mar, el que se desarrollará del 22 al 27 de febrero, y que nuevamente será conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

En un programa especial de este viernes 21 a cargo de José Antonio Neme, desde la Ciudad Jardín y titulado Line Up Viña 2026, la estación anunció algunos nombres que ya había adelantado Culto durante la semana.

Por ejemplo, el dúo de pop electrónico Pet Shop Boys será el gran convidado anglo de la cita. Como figuras internacionales también figuran la cubanoestadounidense Gloria Estefan -en su debut en el certamen, aunque en 1983 pasó con su grupo Miami Sound Machine- y el colombiano Juanes.

En el apartado chileno, aparecen Mon Laferte -su tercera vez tras 2017 y 2020- y el astro urbano Pablo Chill-E.

Por el mismo casillero de los géneros más actuales, el argentino Paulo Londra, sensación del trap de ese país y que ha grabado con coetáneos como Becky G o Piso 21. También de ese mismo mercado asoma Milo J, artista de apenas 19 años que ha colaborado incluso con leyendas como Silvio Rodríguez en sus tres discos.

Paulo Londra

En tanto, la cumbia también estará representada por otros trasandinos, el grupo Ke Personajes, con el polémico cantante Emmanuel Noir a bordo.

Matteo Bocelli, hijo de Andrea Bocelli, retorna en plan solitario, luego de haber estado junto a su padre en su aplaudido espectáculo de 2024 en la Ciudad Jardín.

Por otro lado, también estarán Yandel, una de las mitades de Wisin & Yandel, quien vendrá a mostrar su espectáculo sinfónico que hizo escala en octubre en el Movistar Arena. Se trata del segundo aterrizaje en solitario del artista, luego de su paso de 2015.

Yandel

Los mexicanos Jesse & Joy -monarcas de una fórmula pop juvenil de contornos amorosos y románticos- también dirán presente luego de sus presentaciones de 2014 y 2018, consolidados con un gran arrastre popular en el país y de amplia penetración regional.

¿Más? Bomba Estéreo, conjunto colombiano que fusiona el rock, el pop, el reggae, el rap y el catálogo caribeño, habituada a festines como Lollapalooza, esta vez saltará a la Quinta Vergara con un último título, Astropical (2025).

Y si de sorpresas se trata, el K-pop también hará su entrada en el evento, como una forma de expandir la vitrina veraniega hacia plataformas generacionales más amplias, con claro sentido de renovación. Ahí será el minuto de la banda surcoreana femenina Nmixx, quienes estuvieron en la edición 2025 del espectáculo viendo desde el público el show de Myriam Hernández.

NMIXX

En el siempre atractivo nicho del humor, el que más agita el morbo y la sintonía, se materializa el retorno de Stefan Kramer, tras sus shows de 2008, 2018 y 2020.

La preventa para clientes Santander y Entel empieza el 26 de noviembre a las 11.00 horas y termina el 28 del mismo mes en el mismo horario.

La venta general parte el 28 de noviembre a las 11.30.