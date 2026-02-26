SUSCRÍBETE
    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026 parte con obertura en honor a Selena

    Este miércoles la Quinta Vergara vive la cuarta jornada de la 65° edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se han encargado de dirigir las noches del evento, que finalizará el próximo viernes 27 de febrero.

    Esta noche partirá con el romanticismo y rock latino de Juanes, y continuará con el humor de Asskha Sumathra.

    La jornada terminará con el sonido de Ke Personajes, banda argentina que debutará en el Festival de Viña.

    Enzo Ferrada debuta en la Quinta Vergara cantando Amor Prohibido en la obertura de la cuarta noche

    Participantes de la competencia folclórica se unen al homenaje a Selena en Viña 2026

    Los participantes de la competencia internacional participan del homenaje a Selena en Viña 2026

    La presidenta del jurado, Verónica Villarroel, sorprende con una obertura que recuerda a Selena

    Comienza la cuarta jornada del Festival de Viña 2026

    Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá
    Chile

    Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá

    Observatorio Vera C. Rubin marca un hito al liberar millones de datos astronómicos detectados con IA

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá
    Negocios

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Estudio de 68 países: las reglas fiscales que dominan a nivel internacional

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Épica celeste en Brasil: O'Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos

    Revive la clasificación por penales de O’Higgins ante Bahia por la Fase 2 de la Copa Libertadores

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026

    La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones
    Mundo

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    Gobierno de Cuba dice que mató a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva