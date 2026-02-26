Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026 parte con obertura en honor a Selena
Este miércoles la Quinta Vergara vive la cuarta jornada de la 65° edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se han encargado de dirigir las noches del evento, que finalizará el próximo viernes 27 de febrero.
Esta noche partirá con el romanticismo y rock latino de Juanes, y continuará con el humor de Asskha Sumathra.
La jornada terminará con el sonido de Ke Personajes, banda argentina que debutará en el Festival de Viña.
Enzo Ferrada debuta en la Quinta Vergara cantando Amor Prohibido en la obertura de la cuarta noche
Participantes de la competencia folclórica se unen al homenaje a Selena en Viña 2026
Los participantes de la competencia internacional participan del homenaje a Selena en Viña 2026
La presidenta del jurado, Verónica Villarroel, sorprende con una obertura que recuerda a Selena
Comienza la cuarta jornada del Festival de Viña 2026
