Mira el primer trailer de La Ola, el musical inspirado en las tomas feministas

La ola, la película de Sebastián Lelio inspirada en las tomas feministas del año 2018, prepara su debut en cines nacionales.

Estrenada en mayo pasado en el Festival de Cannes, la cinta es un musical que gira en torno a Julia (Daniela López), una estudiante que es parte de una facultad en la que las mujeres deciden organizarse en respuesta a los múltiples casos de abuso y acoso sexual que han surgido al interior de la institución. Sin buscarlo, la joven se transforma en una figura central de un movimiento que adquiere fuerza.

Foto: Diego Araya

“Esta es una película chilena, país donde la tradición del cine musical prácticamente no existe. Esa carencia nos dio libertad para apostar por el canto y el baile como formas de decir lo que a veces las palabras no alcanzan a expresar, encarnado por una generación de jóvenes artistas que vivió –y aún vive– las luchas del feminismo chileno y su inevitable choque con el poder”, indicó Lelio en un comunicado.

“Estoy muy orgulloso de haber liderado este viaje colectivo, nacido del riesgo y no de la fórmula; de la convicción de que el cine puede reunir espectáculo y política, belleza y conflicto, juego e interpelación. La ola es una producción que nos emociona profundamente”, agregó sobre el filme que coescribe junto a Manuela Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas.

El largometraje cuenta con el reputado coreógrafo Ryan Heffington y con música original compuesta por Matthew Herbert, en colaboración con 17 artistas chilenas, incluyendo a Ana Tijoux, Camila Moreno, Javiera Parra y Niña Tormenta. El grupo participó en dos campamentos musicales creativos especialmente diseñados para el proyecto, donde se fusionaron sonoridades locales con una propuesta global.

Producida por Fábula, la película fue filmada a inicios de 2024 con un elenco liderado por Daniela López, Avril Aurora, Paulina Cortés y Lola Bravo. También son parte del reparto Lucas Sáez Collins, Florencia Berner, Renata González, Kat Sánchez, Amparo Noguera, Felipe Castro, Mariana Loyola, Álvaro Espinoza, Néstor Cantillana, Tamara Acosta, Amalia Kassai, Luis Dubó, entre otros.

Foto: Diego Araya

Esta es la sinopsis de La ola: “Cuenta la historia de Julia, estudiante de música, trata de concentrarse en su examen final pero una voz en su cabeza no la deja en paz. Es la de Max, su amigo, con quien tuvo un encuentro íntimo en el que no deja de pensar. Mientras la movida feminista explota en su universidad y las chicas se toman la facultad para denunciar el acoso y abuso que han vivido, Julia marcha y vive la energía del movimiento y empieza a enfrentar su propia historia. Cuando por fin se atreve a hablar y contar lo que le pasó, su testimonio la pone en el ojo del huracán, un lugar que nunca pidió y que la obliga a asumir un papel que no la acomoda en una sociedad que dice que va a cambiar”.

Su lanzamiento en salas del país está programado para el próximo 28 de agosto.