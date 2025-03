Mira el teaser de “Duster” la nueva serie de J.J Abrams

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

"Duster" es un drama policial de los 70s protagonizado por Josh Holloway (Lost) y Rachel Hilson (This is Us). Holloway interpreta a un conductor que trabaja para la mafia, mientras que Hilson interpreta a una agente del FBI. La serie llegará a la plataforma Max el 15 de mayo.