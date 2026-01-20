SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    La cantante japonesa-estadounidense confirmó que su próximo álbum de estudio, titulado Nothing’s About to Happen to Me, será lanzado a finales de febrero. Como parte del anuncio, la artista de indie rock publicó un sencillo que permite dilucidar el enfoque del futuro disco.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de ABC News

    El pasado 16 de enero, la cantante Mitski subió a Spotify y YouTube la canción Where’s My Phone?, junto a su respectivo videoclip. El tema es primer vistazo a la lista de 11 temas incluidos en Nothing’s About to Happen to Me, su octavo álbum de estudio, cuya fecha de lanzamiento será el 27 de febrero de 2026 bajo el sello discográfico Dead Oceans.

    Where’s My Phone? desarrolla una propuesta musical de indie y fuzz rock que significa un regreso al estilo más estridente de los primeros álbumes de Mitski, como Bury Me At Makeout Creek (2014). Durante los últimos años, posteriores a su breve retiro en 2019, la artista había experimentado con sonidos más atmosféricos y sinfónicos.

    Extraída de Binaural

    El videoclip del sencillo muestra a Mitski interpretando a una mujer paranoica que intenta “proteger” desesperadamente a su hermana de diversos individuos extraños que quieren entrar a su casa. Esto hace que cualquier obstáculo, sospecha o salida de su hogar despierta un caos cada vez más surrealista, coincidiendo con una progresión musical que lleva la melodía a distorsiones pesadas.

    Inspirado estéticamente en la novela We Have Always Lived in the Castle (1962), de la escritora Shirley Jackson, y dirigido por Noel Paul, el video musical acompaña la canción con una atmósfera gótica inquietante que apela a un terror abstracto cada vez más explícito, en línea con el estilo experimental de la artista. El lanzamiento de esta canción para anunciar el futuro álbum parece sugerir que este último podría desarrollar temas como la ansiedad y el caos de la vida doméstica moderna.

    A pesar de diferenciarse en cuanto a su género con los últimos lanzamientos de Mitski, quien se hizo conocida mundialmente con canciones como My Love Mine All Mine, Washing Machine Heart y Nobody, el próximo álbum de la artista seguirá lo establecido en The Land Is Inhospitable and So Are We (2023) e incluirá instrumentación en vivo y arreglos para ensamble, con la cantante interpretando todas las voces y habiendo escrito todas las canciones de Nothing’s About to Happen to Me.

    Tracklist de Nothing’s About to Happen to Me

    1. In a Lake
    2. Where’s My Phone?
    3. Cats
    4. If I Leave
    5. Dead Women
    6. Instead of Here
    7. I’ll Change for You
    8. Rules
    9. That White Cat
    10. Charon’s Obol
    11. Lightning
    Extraída de Spotify

