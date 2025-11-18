Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

La iconoclasta cantautora chilena Mon Laferte presenta el video oficial de Melancolía, una canción que evoca los inicios del movimiento del rock en español de las décadas de los 1950s y 1960s, sin perder la esencia instrospectiva que define a Femme Fatale.

Melancolía es el tema bandera del noveno álbum de estudio de Mon Laferte, Femme Fatale, su exploración más volcánica e intuitiva de la feminidad hasta la fecha. A lo largo de 14 canciones, la artista presenta una declaración creativa arrolladora que fusiona fuerza, vulnerabilidad, sensualidad y caos con una presencia vocal y lírica inconfundible.

Con un concepto visual para cada tema, una diva nocturna se despliega y se desarma a través de imágenes tradicionales de belleza rota, devastadoramente sensual en su tragedia, o abraza la estética contemporánea de la sad girl, mezclando pasado y presente. Los visuales surgen de una colaboración histórica entre Mon Laferte y la directora chilena Camila Grandi.

El álbum cuenta con colaboraciones de figuras destacadas como Nathy Peluso, Conociendo Rusia y Tiago Iorc. Además, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada se unen a Mon Laferte en su primera composición bilingüe, “My One And Only Love”. “Mi Hombre” es la versión de Mon del tema francés interpretado por primera vez en el Casino de París en 1920 por la icónica Jeanne Bourgeois, conocida como Mistinguett, sumando otro guiño a la mitología de la mujer fatal.

“Quise capturar en Femme Fatale la belleza de la mujer en todas sus formas: a veces sensual, glamorosa, radiante, íntima o pública, pero también caótica, despeinada, desbordada y decadente durante sus etapas de amor y desamor”, declaró la artista sobre este álbum completamente escrito por ella.

Musical y líricamente, Mon Laferte presenta un retrato exquisito de la feminidad moderna a través de las fases del amor, explorando sonoridades tipo lounge con músicos en vivo y arreglos que combinan jazz, bolero, pop lírico y los elementos más nostálgicos, íntimos y sensuales de una música que pertenece a la noche.

Con ello, Mon Laferte entrega un noveno álbum profundamente femenino, vocal, nostálgico y contemporáneo: una obra audaz y arriesgada que solo ella podría crear.

La semana pasada, Mon presentó un seductor espectáculo DRAG FATALE en Voltaire de Ciudad de México, donde drag queens interpretaron temas de su nuevo disco.

Mon Laferte también anunció su gira de primavera por México. No pierdas la oportunidad de experimentar en vivo el poder y la sofisticación de Mon Laferte. La artista multipremiada y reconocida mundialmente regresa a los escenarios con Femme Fatale, comenzando el 11 de abril en Mérida y finalizando el 29 de mayo en Ciudad de México.