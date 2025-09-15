Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

El evento Ruidosa Fest 2025 -que se hará el 11 y 12 de octubre en el Parque O’Higgins- suma a una de las artistas más influyentes del continente a su lineup: Mon Laferte.

La artista, la gran carta internacional del pop chileno, se suma a la instancia en el regreso del Parque O’Higgins a los grandes festivales de música, un evento para todas las edades y toda la familia.

“Con esta importante incorporación, Ruidosa refuerza la diversidad de voces femeninas y disidentes que están marcando la música actual en todo el continente. El festival reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones, en dos jornadas cargadas de arte, conversación, reflexión y fiesta”, dice un comunicado.

Mon Laferte la-cuarta

Junto a la artista de Tu falta de querer, se suma también la presencia de la cantante nacional Javiera Parra -que recorrerá los éxitos de su carrera musical- y la recientemente formada banda infantil Otra Otra, liderada por la actriz Elisa Zulueta.

La parrilla del festival queda cerrada y distribuida de la siguiente manera:

*Sábado 11 de octubre: Myriam Hernández, Princesa Alba, Entremares, Paula Rivas, Javiera Parra, Nicole, Supernova, Fran Maira, Laia, Karla Grunewaldt, Nekki y Catalina y las Bordonas de Oro.

*Domingo 12 de octubre: Mon Laferte, Villano Antillano, Ms Nina, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Cami, Akrilla, Chini.png, Javiera Electra, Daniela Millaleo y Masquemusica.

A las artistas mencionadas se unirá un diverso grupo de DJs encargadas de encender su propio escenario que contará con: Mariana Montenegro (de la banda nacional Dënver), Gowosa, BABYV4MP, BailarLlorar, DJ Polach, y un B2B de Popola Club junto a Brise y Zawiwi.

Además, el festival contará con presentaciones de humor a cargo de las destacadas comediantes Pamela Leiva y Paloma Salas, completando una propuesta que mezcla música, cultura y entretenimiento en un solo espacio.

La venta de entradas se puede encontrar aquí.