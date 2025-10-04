SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Monstruos: la historia de Ed Gein: Horror y cultura pop

Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) es quien personifica a Gein y su interpretación es notable y perturbadora, uno de los puntos altos de una serie de Netflix que probablemente será un éxito en parte gracias a la fórmula ya probada por Murphy de poner el shock como valor y meta principal.

Daniela Lagos Por 
Daniela Lagos
Monstruos: la historia de Ed Gein: Horror y cultura pop

En el largo listado de asesinos estadounidenses, hay pocos más perturbadores -y por lo mismo célebres- que Ed Gein.

Un chico tímido y de voz suave, devoto de su religiosa y estricta madre, que luego de quedar solo echa a andar sus más oscuras fantasías y se convierte en un profanador de tumbas y asesino que, entre otras cosas, fabrica objetos de piel y órganos humanos.

Ese es el personaje que está al centro de la tercera entrega de la saga de “monstruos”, creada por Ian Brennan y producida por Ryan Murphy (American Horror Story, Nip/Tuck, Pose) para Netflix, y que en sus temporadas anteriores puso el foco en Jeffrey Dahmer y los hermanos Menendez.

Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) es quien personifica a Gein y su interpretación es notable y perturbadora, uno de los puntos altos de una serie que probablemente será un éxito en parte gracias a la fórmula ya probada por Murphy de poner el shock como valor y meta principal. Sangre, perversión y rareza servidos a cucharadas y, esta vez, mezclados también con otras historias que se van entrelazando.

Porque, ¿qué tienen en común una criminal de guerra nazi, Alfred Hitchcock, Hannibal Lecter y La masacre de Texas? La respuesta es Ed Gein.

Junto con contar la historia del asesino, esta temporada de Monstruo apuesta por relatos paralelos que muestran la cruel “obra” de Ilse Koch, criminal nazi que inspiró a Gein, y también la cultura pop que fue influenciada por el homicida: las películas Psicosis, El silencio de los inocentes y La masacre de Texas.

Así, se entrega un relato que se mueve entre historias y por lo mismo cambia de ritmos e intensidades, a veces volviéndose un poco disonante, ya que si bien puede ser interesante revelar las conexiones de este caso con cintas icónicas, no se justifica del todo tanta entrada y salida de la línea principal.

El resultado es una serie a ratos atrapante, a ratos excesiva y a ratos interesante, que sensacionaliza uno de los casos más oscuros de la criminología estadounidense.

Más sobre:NetflixMonstruosEd GeinLa historia de Ed GeinSeriesStreamingSeries culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales
Negocios

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”
Tendencias

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20
El Deportivo

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”

La U rescata un empate ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Sin Frenos: cómo el streaming se atreve con su primera serie sobre la migración venezolana en Chile

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

A dos años del ataque de Hamas: la espera sin fin de los familiares de rehenes israelíes
Mundo

A dos años del ataque de Hamas: la espera sin fin de los familiares de rehenes israelíes

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más