Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

Jimmy Cliff, uno de los mayores exponentes en la historia del reggae y que transformó al género en un “fenómeno global” -según define The Guardian- ha muerto a los 81 años. Los sonidos nacidos en Jamaica y amplificados por el mundo están de luto.

Su esposa, Latifa Chambers, ha comunicado la noticia en Instagram con el siguiente mensaje: “Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha fallecido a causa de una convulsión seguida de neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, por favor, sabed que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Seguiré tus deseos”.

Jimmy Cliff, nombre artístico de James Chambers (St. James, Jamaica, 1944), fue una figura fundamental en la internacionalización del reggae, no sólo por su figura, sino que también por una seguidilla de éxitos de toque más pop que lo convirtieron en leyenda, como Many Rivers to Cross, You Can Get It If You Really Want, The Harder They Come, Reggae Night y, sobre todo, I can see clearly now, de impacto global. Además de su rol como músico, protagonizó la película The Harder They Come, obra clave que llevó el reggae al público global.

Jimmy Cliff fue además un verdadero pionero y precursor para la mayor estrella en la historia de este género, Bob Marley. Cliff ya era una figura consolidada en la escena de Kingston cuando, a principios de los años 70, ayudó a que Marley grabara sus primeras canciones, presentándolo ante el productor Leslie Kong, lo que facilitó el debut discográfico de The Wailers.

O sea, antes de que Marley hiciera explotar el reggae al mundo, Cliff ya era un nombre consumado de la escena.

A lo largo de su carrera, Cliff fue reconocido con múltiples distinciones. Obtuvo el prestigioso Order of Merit de Jamaica y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2010, posicionándose como una de las mayores leyendas del reggae. También ganó el Grammy al Mejor Álbum de Reggae por Cliff Hanger.