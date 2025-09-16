Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

Se fue una leyenda del cine, un hombre que encarnó el papel de galán, a momentos rudo, pero en otros momentos muy sensible. Por lo demás, fundador del festival legendario Sundance, una de las máximas citas de la historia del cine, apuntalando la industria hacia distintos rumbos.

Su legado hoy es historia, tal como cintas como Africa mía, Todos los hombres del Presidente o Una propuesta indecente. El actor Robert Redford ha muerto a los 89 años.

Su muerte, ocurrida en las montañas a las afueras de Provo, donde vivía, fue anunciada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Berger afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa.