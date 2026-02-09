Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

Este lunes 9 de febrero ha fallecido el poeta nacional Germán Carrasco. Según confirmaron fuentes cercanas a Culto, su deceso ocurrió a las 01.00 de la madrugada producto de una meningitis.

Nacido en 1971, y oriundo de la comuna de Independencia, Carrasco fue un poeta que se nutrió de la observación de los barrios, la cultura popular, el boxeo y el cine.

Entre sus hitos más destacados se encuentran La insidia del sol sobre las cosas (1998), u otras como Calas (2001) y Clavados (2006), donde exploró la ciudad desde sus márgenes, utilizando un lenguaje que él mismo definía como una herramienta de precisión para “ver lo que otros ignoran”.

Otras de sus obras relevantes fueron Mantra de remos (Alquimia Ediciones, 2016 ), Retrato de la artista niña y otros apuntes (UDP, 2019), Prestar ropa, crónicas y ensayos literarios (Lumen, 2019) o la antología Imagen y semejanza (Lumen, 2016).

También destacó por su labor como traductor de poetas en lengua inglesa, lo que le otorgó a su propia métrica una cadencia única, cosmopolita pero profundamente chilena. También solía dar talleres literarios enfocados en la poesía.

A lo largo de su carrera, fue distinguido con importantes galardones, incluyendo el Premio Pablo Neruda (2005), el Premio Jorge Teillier 1997, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2001 por Clavados, y Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en dos ocasiones, 2002 y 2011.