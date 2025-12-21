Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
El intérprete estadounidense fue ampliamente reconocido por su rol como Ziggy Sobotka en la serie de HBO.
El actor estadounidense James Ransone falleció a los 46 años, según confirmaron autoridades del condado de Los Ángeles.
De acuerdo con el informe del médico forense, la muerte fue determinada como un suicidio, mientras que la policía descartó la intervención de terceros.
El deceso se produjo el viernes en una residencia de Los Ángeles, hasta donde acudieron efectivos del Departamento de Policía, quienes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el informe de rigor, según informó TMZ.
Ransone alcanzó notoriedad internacional por su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire, la aclamada serie de HBO. Su personaje —un trabajador portuario con vínculos al crimen organizado— se convirtió en uno de los más recordados de esa etapa de la producción, gracias a una actuación que fue ampliamente elogiada por la crítica y los seguidores de la serie.
El actor inició su carrera a comienzos de la década del 2000, con participaciones en series como Ed y Third Watch, antes de consolidarse en televisión y cine. Posteriormente, sumó apariciones en producciones como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice.
En el cine, Ransone formó parte de títulos como Tangerine y It: Capítulo Dos, adaptación de la novela de Stephen King, además de incursionar en el género de terror con The Black Phone y su secuela, estrenada este año.
