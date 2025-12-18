Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

A los 72 años de edad falleció Lautaro “Taby” López, músico que durante 45 años se desempeñó como vocalista de Pachuco y La Cubanacán y quien asumió la voz principal del conjunto tras el retiro y posterior deceso del fundador, el mítico Roberto “Pachuco” Fonseca.

El fallecimiento fue confirmado a través de radio BioBioChile por fuentes cercanas a la agrupación.

Según el mismo medio, López, quien años atrás sufrió la amputación de una de sus piernas a causa de un diagnóstico de diabetes, fue hospitalizado este mes como consecuencia de complicaciones relacionadas a su estómago.

Su estadía, sin embargo, no fue la mejor: estuvo cinco días a la espera de una cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), la cual finalmente se concretó esta semana en el Hospital Van Buren (Valparaíso).

El mismo medio dice que “Taby” fue entubado y recibió atención médica hasta el pasado martes 16, cuando falleció en horas de la noche. En esos momentos, el grupo recibía un premio en la ceremonia de los Mundo Cumbia Awards 2026.

López fue corista del mítico Roberto “Pachuco” Fonseca. Y tras su retiro y posterior fallecimiento, asumió la voz principal de la agrupación hasta que su estado médico se lo permitió. En Pachuco y la Cubanacán, “Taby” estuvo activo durante 35 años.

La amputación de una de sus piernas no fue impedimento para que López entonara en vivo las canciones de la orquesta, incluso ellos recuerdan que lo subían al escenario cada vez que podían.

El velatorio del músico se realiza este jueves 18 en Valparaíso, en dependencias de Funerales Cubillo (San Ignacio 659. Valparaíso), desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.