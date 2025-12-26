Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

El mundo de la música lamenta una nueva tragedia en el cierre del 2025. The Cure confirmó la muerte de Perry Bamonte uno de los músicos de apoyo histórico del grupo.

“Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad“, confirmó la banda de Robert Smith en su sitio web oficial.

Bamonte, nacido en Londres en 1960, se unió a The Cure en 1984 como roadie de la banda y asistente de Robert Smith. Luego, en los días del álbum Wish (1990), tras la partida de Roger O’Donnell, debutó como miembro oficial en el puesto de guitarrista y tecladista. Participó hasta 2004 y volvió en 2022 para la gira Shows of a Lost World. Su elasticidad y capacidad musical le permitía también tocar el bajo sexto.

En su publicación, el grupo perfiló brevemente a Bamonte. “Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de Cure. Tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Éxitos Acústicos y los álbumes de The Cure, además de realizar más de 400 espectáculos durante 14 años".

Bamonte, un intérprete zurdo, había tocado con The Cure hasta la última fecha de Show of a Lost World en Londres el 12 de noviembre de 2024. Por lo mismo, alcanzó a tocar en el histórico show del grupo en Chile, en noviembre de 2023, en el Estadio Monumental, tras una década sin presentarse en el país. “Nuestro más sentido pésame y condolencias para toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, cerró el comunicado de los Cure.