Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

El mundo del rock y del nu metal está de luto. Sam Rivers, histórico bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años, según informó oficialmente la banda a través de su cuenta de Instagram.

En un comunicado difundido en su red social, el grupo liderado por Fred Durst escribió que Rivers “no era solo un bajista, era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en el caos, el alma del sonido”.

La publicación también lo describió como “nuestro corazón” y destacó que fuera del escenario “era una persona única en la vida, una leyenda entre leyendas”.

El mensaje, acompañado por una foto en blanco y negro del músico, concluye con una despedida breve y contundente: “Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”.

Sam Rivers fue una pieza clave en la identidad sonora de Limp Bizkit, banda originaria de Jacksonville, Florida, que alcanzó fama mundial a fines de los años noventa con álbumes como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), donde el bajo de Rivers aportó el groove distintivo que mezclaba rap, metal y funk.

Según informó la familia del músico, su muerte ocurrió tras una larga batalla contra el cáncer.

Su legado

Nacido en 1977, Rivers comenzó su carrera musical junto al guitarrista Wes Borland y el vocalista Fred Durst, contribuyendo a consolidar el sonido agresivo y rítmico que convirtió a Limp Bizkit en una de las bandas más representativas del nu metal.

Su energía en el escenario y su estilo técnico pero contundente fueron fundamentales para el éxito de temas como Break Stuff, Nookie y My Generation.

Aunque la banda atravesó pausas y cambios de formación, Rivers se mantuvo como una figura constante y querida tanto por sus compañeros como por los fans, que hoy llenan las redes con homenajes y recuerdos.

Limp Biskit en Chile

A pesar de la triste noticia, Limp Bizkit mantiene su gira internacional, con una parada programada en Chile el próximo 13 de diciembre, donde se espera que el grupo rinda tributo a su bajista durante el show.

El concierto, que promete ser un repaso por los grandes éxitos de su carrera, será ahora también un homenaje a Sam Rivers, el “latido” de Limp Bizkit, cuya música -como escribió la banda- “nunca termina”.