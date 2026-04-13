Músico de No Doubt revela que padece Parkinson: “La buena noticia es que aún puedo tocar”

Novedades para los seguidores de No Doubt, una de las agrupaciones más populares de los 90 gracias a hits como Just a girl y Don’t speak.

Tom Dumont, guitarrista de la banda estadounidense, hizo público que sufre el mal de Parkinson. Mediante un video divulgado en redes sociales, y a días de que se inicie la residencia del exitoso grupo en The Sphere (en Las Vegas, el recinto esférico que elevó U2), el músico abordó su presente en una conmovedora secuencia.

“La buena noticia es que aún puedo tocar música. Todavía puedo tocar la guitarra. Me ha ido muy bien con la terapia”, aseguró el guitarrista sobre la seguidilla de presentaciones que se llevarán a cabo entre el 6 de mayo y el 13 de junio.

“Ha sido muy divertido. Revisar grabaciones antiguas, mirar fotografías antiguas, volver a aprender canciones antiguas, ensayar y crear todo el material de video para las pantallas del Sphere”, aseguró.

Luego siguió, agradeciendo el apoyo de los fans: “Me ha hecho reflexionar sobre lo agradecido que estoy por la vida que he podido llevar como músico durante todos estos años”.

“Y es gracias a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros oyentes, a ustedes y a todos los que han asistido a nuestros conciertos a lo largo de los años”.

“Me han inspirado mucho otras personas que han hablado abiertamente sobre sus problemas de salud en las redes sociales y cosas así, creo que ayuda a eliminar parte del estigma y, obviamente, crea conciencia. Y la conciencia es fundamental para la prevención y la investigación”, culminó Dumont.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y acumula miles de mensajes de apoyo.