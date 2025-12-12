VOTA INFORMADO por $1100
    Culto

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Tras participar en los shows de Cristián Castro en Chile, el trío lanza Viento de pasión, un tema italiano pero arreglado con acento latino.

    Por 
    Equipo de Culto
    Natalino

    Después de su lleno total en Club Chocolate y su destacada participación en los conciertos de Cristian Castro en Chile, ahora Natalino estrena Viento de Pasión, una canción que esta vez los muestra en una faceta más cercana a los ritmos latinos y con un sonido fresco de la mano de los productores Superserious, -además de los arreglos de Hugo Manzi-, manteniendo el clásico estilo romántico del trío.

    El tema es original del célebre artista italiano Pino Daniele, y la idea de hacer su propia versión nació durante la estadía del trío en Italia, ya que fueron invitados a la celebración del cumpleaños 70 del fallecido músico por su hermano, Nelo Daniele. El evento convocó a 20.000 personas en Nápoles y se transmitió a toda Italia y Europa por la señal de TV Rai.

    Este hito histórico en la carrera de Natalino los incentivó a grabar la canción y lanzarla como un single. Cristian Natalino comparte su entusiasmo y detalla la motivación que los llevó al estudio: “la escogí por mi admiración a este gran compositor y por supuesto la bella letra, que aborda el impacto persistente de un amor pasado. Para mí es una obra maestra del gran Pino Daniele”.

    El estreno en vivo de Viento de Pasión ocurrió en el concierto que el grupo ofreció el viernes 28 de noviembre en Club Chocolate ante un lleno total, quienes se sorprendieron con la sonoridad bailable y pegajosa del tema. En la ocasión Natalino tuvo como invitados al grupo Entremares, interpretando juntos la versión pop folk de Mirame, recientemente lanzada en septiembre pasado.

    Apenas tres días después, el lunes 1 y martes 2 de diciembre, el trío fue invitado por Cristian Castro a compartir el escenario en sus presentaciones en el Movistar Arena. Juntos cantaron Si Me Ves Llorar del astro mexicano y a pedido de él mismo, hicieron una versión de Mírame de Natalino, recibiendo una ovación de los asistentes al recinto del Parque O’Higgins.

    Viento de Pasión se enmarca en el mismo espíritu del disco Natalianissimo, lanzado en mayo pasado y en el cual Natalino rindió tributo a grandes éxitos de la música italiana que tuvieron gran impacto en nuestro país.

    Para el primer semestre de 2026 el trío Natalino tiene contemplado un viaje a Italia donde realizarán un mes de actividades de promoción para difundir esta nueva versión, y desde ahí continuarán gira por Ecuador y Colombia.

    COMENTARIOS

