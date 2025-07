“No llegó solo a llenar un espacio”: cómo entender el paso de Matt Cameron por Pearl Jam y por qué duele su adiós

Matt Cameron golpeó su último redoble con Pearl Jam. El músico dejó la banda tras 27 años, con un sentido mensaje que publicó en las redes sociales. Ahí se despidió de sus compañeros y el público, aunque no especificó las razones para tomar la decisión.

“Estoy eternamente agradecido con el equipo, el personal y los fans de todo el mundo. Ha sido una experiencia increíble. Les contaré más. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón“, apuntó en el comunicado.

Tal como con Oasis y The Beatles, la batería fue el instrumento que siempre complicó a Pearl Jam. Tuvo una rotación en el puesto. Hasta la entrada de Cameron en 1998, el sillín y las baquetas eran de Jack Irons, quien había sido el cuarto baterista en el grupo; antes habían pasado Dave Krusen, Matt Chamberlain y Dave Abbruzzese.

Pearl Jam, durante su paso por Lollapalooza Chile 2018. FOTO: SEBASTIAN BROGCA / LA TERCERA Sebastian Brogca

Irons se incorporó a la banda en 1994. Hizo la carrera más dura de mediados de los noventa, pero finalmente decidió abandonar poco antes del arranque del Yield Tour. Se ha dicho que la decisión pasó por el estrés del intenso calendario de giras de la banda.

Fue entonces que desde el campamento Pearl Jam se decidió convocar a Cameron. Un músico probado que acumulaba experiencia, como baterista de Soundgarden y Temple of the Dog (donde conoció a Eddie Vedder). Con todo, fue el que se quedó por más tiempo en la banda clave en la escena alternativa de los 90.

“Con Cameron, Pearl Jam ganó un amigo -apunta el director de Radio Futuro, Rainiero Guerrero-. Era parte de la pandilla de Seattle, entonces le dio una estabilidad en un puesto muy inestable. Se estableció como el baterista, pudiendo compensar su tiempo con Soundgarden. En ese sentido es fundamental”.

Por su lado, el periodista especializado y conductor en Radio Sonar, Fernando Mujica, aquilata el aporte de Cameron a la banda. “La música de Pearl Jam siempre se ha destacado por su simpleza y pulcritud y creo que Cameron siempre ejecutó muy bien, a la perfección. Le aportó soltura, madurez y solvencia a la hora de tocar”.

Matt Cameron

Fue entonces que Cameron logró asentarse en la banda, aunque para la fanaticada pesaba mucho su paso de una década por Soundgarden, donde grabó los discos clásicos como Badmotorfinger (1991) y Superunknown (1994). “Para muchos, Cameron siempre fue el batero de Soundgarden, la gente lo vio como un préstamo a largo plazo”, apunta Mujica.

La primera participación de Cameron en la discografía de Pearl Jam, con su habitual kit Yamaha Maple Hybrid, fue en el disco en vivo Live on two legs, registrado durante la gira estadounidense de 1998. Ahí destacó por su solvencia como intérprete y demostró lo bien que encajó con sus nuevos compañeros.

Por lo mismo, no tardó en sumarse al trabajo de composición de la banda; para Binaural (2000), escribió Evacuation; en Riot Act (2002) aportó con Get Right, y coescribió You are y Cropduster junto a Eddie Vedder. Grabó en todos los discos posteriores, hasta Dark Matter (2024) y su último show fue el pasado 18 de mayo en Pittsburgh. Se le pudo ver durante las últimas visitas del conjunto a Chile, en 2018, 2015, 2013, 2011 y 2005.

“Él no llegó solo a llenar un espacio, también colaboró, aportó canciones”, apunta Rainiero Guerrero. Para el director de Radio Futuro, el aporte de Matt Cameron en la banda fue completo. “Sin ser un baterista deslumbrante, ocupó el puesto de manera sólida. Unió más a la banda y aportó en términos musicales”.

Más que un baterista, Pearl Jam perdió un músico. Aunque, Fernando Mujica agrega un matiz. “Pearl Jam no es Tool, no es Rush, no es una banda que necesita extrema perfección en la batería. La simpleza de Jack Irons tambien tuvo momentos destacados y qué decir de Abbruzzese. Es decir, no es The Police sin Stewart Copeland, no es Tool sin Danny Carey”.