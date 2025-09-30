“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Este martes, los fiscales encargados del caso Sean ‘Diddy’ Combs en Nueva York pidieron este martes para el rapero una sentencia de no menos de once años de prisión por “décadas de abuso” y otras conductas delictivas.

“A lo largo de este caso y durante el transcurso de un juicio de siete semanas, este tribunal han visto bastante pruebas que demuestra la conducta delictiva del acusado, perpetrada durante más de una década”, escribieron las fiscales en una carta enviada al juez federal del caso, Arun Subramanian, quien dictará sentencia para el músico este viernes.

En su misiva, la fiscalía apunta que Combs “no será castigado por los delitos de los que fue absuelto“, pero que la pena por los crímenes por los que sí ha sido condenado “debe tener en cuenta la manera en que los cometió“.

Según argumenta el ente persecutor, estos delitos “son graves”, y en otros casos similares en que los acusados recurrieron a la violencia y “sembraron miedo” en las víctimas se han dictado sentencias de más de diez años de cárcel.

Además, apuntan que, en el caso de Diddy, se requiere una pena sustancial “porque el acusado no muestra arrepentimiento” y justifica sus “décadas de abusos” como si fueran el resultado de relaciones mutuamente tóxicas.

La semana pasada, los abogados del rapero solicitaron a Subramanian que dicte una pena de no más de 14 meses de prisión efectiva para el músico y empresario.

Este sería el final de un largo periplo. Tras un proceso judicial de dos meses, Diddy, de 55 años, fue declarado culpable el pasado julio de transporte para ejercer la prostitución, y el jurado lo exoneró de los cargos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

Combs permanece recluido en un centro penal de Nueva York desde su detención en septiembre del año pasado, por lo que ya prácticamente habría cumplido la sentencia que piden sus abogados.