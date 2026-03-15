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    Organización de Lollapalooza y la polémica de Candelabro: “Jamás vamos a coartarle la libertad de expresión a un artista”

    Tras la presentación de la banda Candelabro, donde difundieron imágenes del presidente José Antonio Kast, los directores del festival, Sebastián de la Barra y Andrés Urzúa, defendieron la autonomía política de los artistas en el escenario. Además, entregaron un balance positivo del retorno al Parque O'Higgins, confirmaron la asistencia de 240 mil personas y anunciaron las fechas para la edición 2027.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Con naturalidad respondieron Sebastián de la Barra, director de Lollapalooza Chile, y Andrés Urzúa, gerente, las preguntas de los medios, en la última jornada de la cita del Parque O’Higgins.

    Entre estas, fueron consultados sobre la presentación de la banda nacional Candelabro, en la que exhibieron imágenes del presidente José Antonio Kast, el premier israelí Benjamin Netanyahu, el presidente argentino Javier Milei, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el excarabinero Claudio Crespo ataviados con esvásticas, y a quienes se les dedicó el cover de Los Prisioneros, Ultraderecha.

    “Mi opinión siempre ha sido que los artistas tienen libertad de expresión -afirmó De la Barra-. Lollapalooza es un festival que jamás va a coartarle esta libertad de expresión a un artista y las expresiones son libres. Aquí estamos para recibir todo tipo de artistas, todo tipo de manifestaciones culturales, pensamientos y son artistas que son libres de expresar lo que cada uno quiera expresar, ¿no? Tom Morello, ellos (Candelabro) o el que sea, temas medioambientales también. Han habido bandas del pasado con bandas como Portugal the Man. En fin, yo creo que Lollapalooza tiene que ser un festival abierto a que las bandas se expresen en un mundo que está con un montón de situaciones a nivel global que creo que vale la pena observar, y que cada artista -insisto- se manifieste libremente”.

    Sobre el regreso del certamen a su ubicación original en el Parque O’Higgins el balance fue positivo. “Si bien hay muchas cosas que mejorar, siempre, creo que fue un gran regreso a nuestra casa antigua, a estos nueve años que vivimos en Parque O’Higgins, y sin duda sacamos varias lecciones que vamos a analizar en las próximas semanas internamente con el equipo para poder empezar a planificar desde la próxima semana todas las mejoras para la próxima versión”.

    Y añadió sobre las problemáticas que se debieron resolver en esta edición, que cada vez congrega más personas: “Yo creo que el desafío este año fue traer todo el contenido que teníamos en Cerrillos a este parque, y a preocuparnos de los flujos del público, lo cual hemos estado constantemente coordinando con el cuidado y con la seguridad. Yo creo que ha funcionado bastante bien, en específico el acceso al Arena Movistar, que ha sido súper expedito, que hemos controlado cuando se ha completado el aforo. También estuvimos preocupados en algún minuto con el flujo de 31 minutos, tomamos las medidas necesarias y ha funcionado bastante bien; también en La Cúpula que tuvo alta asistencia”.

    Santiago 23 de marzo 2025. Tercer dia de Lollapalooza 2025 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Sobre las medidas respecto al flujo de salida del público, un punto siempre complicado, Urzúa señaló: “Sabemos que el primer día fue un poco complejo pero el segundo día tomamos las medidas, funcionó bien y hoy día también estamos preparados en conjunto con Metro y transporte público para poder facilitar la salida. Estamos muy felices con el resultado que hasta ahora tenemos. Sabemos que hay cosas que mejorar, hemos ido tomando nota para poder nuevamente repoblar este festival en el Parque Higgins de mejor forma”.

    Acerca de lo mismo, Urzúa destacó el trabajo que el festival realizó con los vecinos del sector. “Ha sido un buen trabajo en conjunto con la municipalidad. Hemos hecho un trabajo anticipado con ellos, con las juntas de vecinos. Lo principal ha sido mantenerlos informados de todas las medidas que estamos tomando, el empadronamiento de los vecinos para que puedan acceder a sus recintos, a sus casas, también hacer el control en las calles para que no ingresen los estacionadores ilegales, cubrirlos a ellos y darles facilidad también apoyándolos con transporte por parte nuestra. Ha sido súper bien recibido, también los horarios de las pruebas de sonido, hemos tenido una constante comunicación y estamos muy felices de eso, del buen recibimiento también nuevamente que nos reciben en este parque, así que súper bien”. Además, Urzúa entregó la cifra de asistencia diaria de los 3 días: 80 mil personas en cada uno de ellos.

    Los Bunkers en Lollapalooza Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    Un punto que marcó a esta edición fueron Los Bunkers como el primer headliner chileno, punto que fue bien evaluado por los organizadores. “Creo que Los Bunkers se mandaron un show impresionante, una cátedra de rock, de puesta en escena, de visuales. Justamente apostamos por ellos, sabíamos que iban a hacer el delivery [sic] que hicieron y muy contentos por ellos, por Young Cister, por Akriila. Creo que los chilenos están para cerrar muchas cosas, para complementar muy bien y creo que esa es nuestra apuesta, que sigamos fomentando el crecimiento de la música chilena en todos los escenarios, en todos los horarios, para seguir apoyando la música alternativa, la música nueva, como también bandas consolidadas como Los Bunkers que tienen ganado ese espacio de haber sido headliners y lo ayer lo demostraron con creces". Consultado si podría haber otro headliner chileno a futuro, De la Barra señaló: “Sin duda que sí, sin duda que sí”.

    La organización aprovechó de entregar los datos para la próxima versión, que también será en el Parque O’Higgins los días 12, 13 y 14 de marzo 2027, y que pronto saldrá la información sobre la venta de entradas.

    Más sobre:lollapalooza2026MúsicaCandelabroMúsica CultoLollapaloozaParque O'Higgins

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