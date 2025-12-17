Orquesta Marga Marga cerrará el 2025 en Zoco con un concierto de estrenos chilenos

Por segundo año consecutivo, la Orquesta Marga Marga estuvo a cargo de la Temporada de Música de Cámara programado por el espacio ubicado en Lo Barnechea, con nueve conciertos realizados entre marzo y diciembre, que recorrieron distintos períodos y estilos del repertorio clásico, moderno y contemporáneo. Esta colaboración artística se proyectará además durante 2026, con una nueva serie de conciertos programados entre abril y noviembre, consolidando una alianza sostenida en torno a la excelencia y la promoción del repertorio chileno.

Iniciada a fines de marzo pasado, la Temporada de Música de Cámara 2025 destacó por una programación diversa y de alto nivel, que incluyó obras de compositores fundamentales como Händel, Mendelssohn y Mozart, junto a autores modernos y contemporáneos, y un marcado énfasis en la música chilena, uno de los sellos curatoriales tanto del ciclo como de la Orquesta Marga Marga.

El concierto de cierre del lunes 22 propone un recorrido por cinco obras inéditas de compositores chilenos contemporáneos, pertenecientes mayoritariamente a una nueva generación de creadores, cuyas trayectorias comienzan a consolidarse en la escena actual. Escritas para orquesta de cuerdas y presentadas por primera vez ante el público, las obras configuran un panorama diverso de estéticas, lenguajes y búsquedas musicales.

El programa abrirá con Perder Toda Forma, de Octavio Mena (Santiago, 2002), el compositor más joven del programa. Formado en la Escuela Moderna de Música y Danza, Mena ha desarrollado un trabajo centrado en la exploración de texturas, la plasticidad del sonido y las posibilidades expresivas de la materia sonora. En esta obra, indaga en procesos de transformación, tensión y disolución, desde un lenguaje contemporáneo y experimental.

Le seguirá Cordilleras de Sal, de Gregorio Ried, compositor nacido en la década de 1990 y parte de la escena actual de creación contemporánea. Su trabajo se ha caracterizado por un enfoque interdisciplinario y por una constante relación entre sonido, imagen y territorio. En esta pieza, el paisaje y la geografía se convierten en un imaginario simbólico que dialoga directamente con la escritura musical.

La orquesta interpretará también Estelas de un Recuerdo, del compositor Tomás Muñoz, perteneciente también a una generación joven vinculada a la música de cámara actual. Su obra se distingue por una sensibilidad melódica y una escritura expresiva que explora la memoria, la huella y la resonancia emocional del recuerdo, a través de un lenguaje accesible y cuidadosamente elaborado.

Continuarán con Lágrimas del Ocaso, de Ian Duberli, compositor emergente de la nueva generación, cuya producción reciente lo sitúa como una de las voces en desarrollo dentro del panorama contemporáneo chileno. La obra transita por atmósferas crepusculares y contrastes tímbricos, desplegando una sonoridad evocadora y de carácter programático, donde la orquestación cumple un rol central.

El concierto culminará con el Divertimento para Cuerdas de Oliver Reid, hermano de Gregorio Ried y también nacido en la década de 1990. Su trabajo se ha orientado principalmente hacia la composición instrumental, con un fuerte énfasis rítmico y estructural. En esta pieza, Reid combina vitalidad, claridad formal y energía expresiva desde una mirada contemporánea, con referencias a una estética neoclásica reinterpretada desde el presente.

Las entradas para el último concierto del año 2025 en Zoco están disponibles en Punto Ticket.

Cuándo: Lunes 22 de diciembre, 19:30 horas.Dónde: Centro para las Artes Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea). Estacionamiento liberado.