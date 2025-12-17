Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

La Universidad de Santiago de Chile celebrará una nueva edición de su tradicional Concierto de Navidad, a realizarse este miércoles 17 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Aula Magna Usach, espacio declarado Monumento Histórico y uno de los principales escenarios culturales de Santiago Poniente. La presentación reunirá a la Orquesta Usach, dirigida por el maestro Víctor Hugo Toro, y al Coro Sinfónico Usach, bajo la conducción de Andrés Bahamondes, en un programa que combina repertorio barroco, música sacra y cantos navideños.

Concerto grosso Nº 8 de Pietro Antonio Locatelli, pieza escrita en pleno auge del barroco italiano y reconocida por su virtuosismo y expresividad, comúnmente asociada al repertorio navideño bajo el nombre “per il Santo Natale” (para la Navidad Santa), será la obra encargada de abrir la jornada.

Sobre esta apertura, el director invitado Víctor Hugo Toro comenta: “El Concerto grosso Nº 8 de Locatelli se inscribe en la tradición del barroco italiano para el tiempo de Navidad. En ese período, era habitual que estas obras concluyeran con un movimiento de carácter pastoral: tranquilo, sereno y envuelto en ese halo de misterio asociado al nacimiento del Hijo de Dios. Son piezas que con el paso del tiempo dejaron de interpretarse y hoy se escuchan muy poco, por lo que vale la pena retomarlas. Locatelli es un compositor fundamental del barroco, y este concierto —escrito para el color y la expresividad de las cuerdas— nos permite volver a ese espíritu más melancólico, reflexivo y apacible que caracterizaba la Navidad de aquella época”.

A continuación, el concierto avanzará hacia uno de los hitos centrales del programa con una selección de El Mesías, la monumental obra de Georg Friedrich Haendel escrita en 1741 y considerada uno de los grandes pilares del repertorio universal. Para esta interpretación, los elencos contarán con la participación de la soprano Carolina Muñoz y el barítono Patricio Sabaté, quienes darán vida a los fragmentos escogidos del oratorio.

“Si pensamos en grandes obras sinfónico-corales, seguramente viene a la memoria la Novena Sinfonía de Beethoven o Carmina Burana de Carl Orff; pero cuando pensamos específicamente en música sinfónica para la Navidad, la referencia indiscutida es El Mesías de Haendel, especialmente su primera parte, que narra justamente la historia del nacimiento. En este concierto haremos una selección de algunos de sus números más tradicionales y bellos, junto a los solistas Carolina Muñoz (soprano) y Patricio Sabaté (bajo), quienes interactuarán con la orquesta y el Coro Sinfónico Usach. Será una hermosa panorámica de esta obra monumental y una oportunidad para reencontrarnos en el Teatro Aula Magna en torno a un repertorio profundamente significativo”, señala Toro.

El programa finaliza con una selección de villancicos tradicionales, desde el solemne Adeste fideles hasta el emotivo Ángeles cantan, incluyendo clásicos como Noche de paz y otras piezas de tradición latinoamericana entre las que destacan El burrito sabanero y la tonada chilena Buenas noches, Mariquita.

El concierto será transmitido en vivo por Radio Usach (94.5 FM y señal online), en una edición especial del programa Aula en Vivo, conducido por el periodista Rodrigo Alarcón.

Las entradas gratuitas estarán disponibles desde el jueves 11 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el sistema Portaltickets.