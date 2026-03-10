“Para quedar como handroll”: Piare con P llega a Gran Arena Monticello tras triunfar en Viña

Piare con P llega por primera vez a Gran Arena Monticello, para extender el éxito obtenido en la última versión del Festival de Viña del Mar y mostrar un rutina en la que incluirá anécdotas de su presentación en la Quinta Vergara. La cita con la exitosa comediante está fijada para el próximo sábado 4 de abril desde las 21.00 horas y las entradas se pondrán a la venta el martes 10 de marzo, a las 14.00 horas, por Ticketmaster.

Pauline Echeverría, oriunda de Puente Alto, además de comediante es actriz y se ha presentado en diferentes escenarios de nuestro país, lo que sirvió para tener la experiencia necesaria para llegar al principal escenario de Chile, donde destacó por su desplante, cómicas anécdotas, chistes rápidos, interacción con el público y diferentes términos destacando “quedé como Hand roll”, que ya masificó en nuestro país.

Además de los chistes e historias que contó, se dio el lujo de cantar reggaeton, bailar e interpretó una canción en la que anima a las mujeres a dejar las relaciones de pareja que son tóxicas. Piare con P llega a San Francisco de Mostazal a mostrar que dejó de ser una promesa en la comedia y que ya es una mujer que tiene mucho que decir a través del humor.

COORDENADAS:

Sábado 4 de abril

21.00 horas

Entradas a la venta el martes 10 de marzo, a las 14.00 horas, por Ticketmaster.