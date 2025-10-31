Pedro Pascal envía mensaje a hospital chileno sobre concientización del cáncer de mama
Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, con diversas iniciativas que buscan fomentar la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. Por eso, el actor chileno compartió un mensaje dirigido al Hospital Santiago Oriente, invitando a las mujeres a realizarse exámenes preventivos.
Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama con iniciativas a lo largo de Chile para promover la prevención y la detección temprana.
En este contexto, el Hospital Santiago Oriente – Dr. Luis Tisné Brousse convocó al actor chileno Pedro Pascal para entregar un mensaje a las mujeres e incentivar los exámenes preventivos.
A través de un video en español publicado en la cuenta de Instagram del hospital, el protagonista de The Last of Us se dirigió a las personas que se atienden en el recinto.
“Hola, soy Pedro Pascal y hoy quiero enviar un mensaje muy especial a todas las mujeres de la Red de Salud Oriente, especialmente a quienes se atienden en el Hospital Luis Tisné”, comienza diciendo el actor.
“Quiero recordarles la importancia de realizarse la mamografía y seguir sus controles médicos. Prevenir el cáncer de mama parte por ustedes, por su salud y por quienes las quieren”, agregó.
La participación de Pedro Pascal en esta campaña del Hospital Luis Tisné no es casual: su hermano, Nicolás Balmaceda, es médico y mantiene un estrecho vínculo con el recinto de salud.
Mira aquí el video de Pedro Pascal:
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.