¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

Bob Dylan, el legendario cantautor ícono de la música popular, volvió a trabajar en un estudio de grabación.

El artista, de 84 años, se encuentra participando en la gira Outlaw Music Festival Tour de Willie Nelson, que culmina en septiembre.

Según la información disponible, replicada por medios internacionales, antes del concierto del viernes 8 de agosto en el Anfiteatro Darien Lake de Buffalo, Nueva York, Dylan pasó a un estudio.

La información se conoció a partir de un comunicado, el que detalla que Bob Dylan estuvo dos días en White Lake Studios en Albany, Nueva York. En específico habría estado el 5 y 6 de agosto pasado, acompañado por parte de su banda de apoyo en directo. No se sabe qué grabó en la ocasión.

“Queremos que todos los artistas e invitados se sientan relajados y como en casa”, dijo David Bourgeois, director ejecutivo del estudio. “Hemos tenido el privilegio de trabajar con muchos talentos extraordinarios a lo largo de los años, pero esta visita fue realmente especial. Estoy increíblemente orgulloso de nuestro equipo”.

Dylan seguirá en la carretera durante septiembre, octubre y noviembre, recorriendo Norteamérica, Europa y Reino Unido, como parte de la gira Rough And Rowdy Ways, con la que ha estado girando desde 2021. La gira es en apoyo al disco del mismo nombre, publicado en 2020, en la que ha sorprendiendo con algunos detalles, como la revisión de catálogo muy primigenio, por ejemplo volviendo a interpretar The Times They Are A-Changin’.