Poemas musicalizados y un auto histórico: cómo será el homenaje a Gabriela Mistral de Coquimbo, su región natal

A 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral -el 10 de diciembre de 1945-, su región natal, la de Coquimbo, ha decidido rendirle un homenaje. Por ello, se realizarán unas jornadas artísticas tituladas “Con Gabriela Mistral en el Corazón”.

La actividad estará abierta para el público general, y tendrá tres epicentros: La Serena (6 de diciembre), Ovalle (7 de diciembre) e Illapel (8 de diciembre). “Es una fiesta cultural, esto se alinea con los compromisos del gobierno regional de descentralizar dentro de la región para que no todo lo que es cultura, lo que es arte y lo que es este tipo de espectáculos se concentre en La Serena y Coquimbo”, dice a Culto el gobernador regional, Cristóbal Juliá de la Vega.

En rigor, se trata de unas presentaciones musicales en que estarán Luis Jara, Carolina Soto, Álvaro Véliz, Titín Molina, El Ballet Folclórico de Chile – BAFOCHI y La Orquesta Filarmónica Antena (de la Academia de Música de Pedro Aguirre Cerda – La Serena), a los que se sumarán tres sobresalientes cantantes de la región de Coquimbo.

“Es una musicalización de los poemas de Gabriela Mistral -dice Juliá-. Cuando uno tiene artistas del nivel de Luis Jara vamos a verlo en otras faceta, pero acá lo importante es que con esto damos cierre a la conmemoración de los 80 años del Nobel de nuestra poeta”.

Otro de los atractivos de este evento será la presencia del automóvil en el que Gabriela Mistral se trasladó cuando recibió el homenaje oficial en Chile en septiembre de 1954, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.

Se trata de un Packard Ultramatic (de comienzos de la década de 1950) que se encuentra actualmente en el Museo de La Moda. El auto estará presente en cada una de las ciudades, durante el día, para que la comunidad pueda conocer más sobre la historia del automóvil y puedan fotografiarse.

El auto Packard Ultramatic que llevó a Gabriela Mistral durante el homenaje que le rindió Chile, en 1954. Foto: Museo de la moda.

“El auto se consiguió con gestiones que realizó el equipo del gobierno regional con el museo de la moda. La idea es que en cada una de las ciudades que se haga este evento va a estar precisamente este vehículo para que la comunidad pueda conocer más sobre la historia del automóvil, puedan tomarse fotografías por supuesto y hacerlos a todos partícipes de lo que es esta conmemoración de estos ochenta años”, agrega el gobernador.

Eso si, no hay ninguna actividad contemplada junto a la casa museo de Montegrande, donde la poeta vivió sus primeros años de vida. Sin embargo, el gobernador Juliá comenta: “Nosotros estamos poniendo financiamiento para la recuperación de esa casa, eso también está enmarcado en estos ochenta años. El gobierno regional va a financiar ese proyecto que presentó el alcalde”.

Con Gabriela Mistral en el Corazón” se realizará en La Serena (6 de diciembre), Ovalle (7 de diciembre) e Illapel (8 de diciembre). Entrada gratuita.