    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    La serie protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney regresa el 12 de abril, con una temporada de ocho episodios y que incluirá a Rosalía en el elenco de la serie.

    Por 
    Equipo de Culto

    La tercera temporada de Euphoria, fenómeno cultural y éxito de crítica, se estrena el domingo 12 de abril, a las 23:00, en HBO y HBO Max. Con ocho episodios inéditos, que se lanzarán semanalmente, la nueva temporada sigue al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan cuestiones profundas sobre la fe, la redención y la naturaleza del mal.

    El elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

    Regresan para los nuevos episodios Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

    Entre los nuevos integrantes del elenco: Sharon Stone, la estrella española Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

    La tercera temporada fue filmada con un nuevo negativo cinematográfico de KODAK, en 35 mm y 65 mm. El creador Sam Levinson y el premiado director de fotografía Marcell Rév trabajaron en estrecha colaboración con Kodak para hacer posible el uso comercial del material en ambos formatos. Euphoria es la primera serie de televisión de ficción en utilizar filmaciones significativas en 65 mm, ofreciendo una experiencia visual ampliada que refleja la transición de los personajes más allá de la escuela secundaria, hacia un mundo más grande y salvaje.

    La serie se ha consolidado como un fenómeno cultural global y como uno de los títulos más vistos en la historia de HBO, acumulando 25 nominaciones y nueve premios Emmy® en sus dos primeras temporadas.

    Producida en asociación con A24, Euphoria es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también actúa como productor ejecutivo junto a Zendaya, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady y Gary Lennon.

    Mira el trailer de la tercera temporada a continuación

