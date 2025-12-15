SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    El célebre director de cine Rob Reiner, realizador de clásicos como Cuando Harry conoció a Sally, fue encontrado muerto junto a su esposa, la productora Michele Singer Reiner, en su casa en Los Ángeles. El hecho ha consternado a Estados Unidos. Según diversos medios, las sospechas apuntan a su hijo, quien tiene un complejo historial.

    Por 
    Equipo de Culto
    Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner apuntado como principal sospechoso en el asesinato de sus padres

    Ha llevado una existencia áspera y compleja, sucumbiendo entre excesos, vida en la calle y la presión por emular el éxito de su padre.

    Nick Reiner, hijo del reconocido actor y director Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner, vuelve a los titulares del mundo tras el trágico asesinato de sus padres en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. El crimen, ocurrido el domingo 14 de diciembre de 2025, está siendo investigado por la división de Robos y Homicidios del LAPD, que lo ha calificado como homicidio.

    El hecho ha dejado en shock a Hollywood y ha hecho que incluso personalidades como Barack Obama reacciones consternados al dramático fallecimiento.

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato. Foto: archivo.

    Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente a ningún detenido, diversos medios estadounidenses señalan que Nick Reiner está siendo interrogado como principal sospechoso, sin que hasta el momento se hayan presentado algunos cargos formales.

    El hecho corona una tensa relación histórica con su madre y con su padre, y un derrotero donde los capítulos amargos han sido su sino, con el director de Misery y Cuando Harry conoció a Sally debiendo lidiar con los hechos.

    Quién era Nick Reiner, el principal sospechoso

    Nacido en 1993, Nick Reiner creció en el seno de una familia que hizo del cine, la TV y la actuación un credo habitual. Su padre, Rob Reiner, ya está dicho, es conocido por dirigir películas icónicas que iban desde los dramas adolescente hasta el terror psicológico como Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987) o Cuando Harry conoció a Sally… (1989).

    Nick siguió los pasos creativos de su progenitor, colaborando como guionista en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre Rob. El filme, que abordaba la lucha contra la adicción, estaba inspirado en la propia experiencia de Nick, quien desde los 15 años enfrentó problemas con el consumo de drogas y alcohol. De hecho, la cinta se presenta como una dinámica familiar de las tensiones alrededor del clan, una especie de exorcismo de lo que ellos mismos estaban sufriendo.

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato. Foto: archivo.

    Tras múltiples ingresos en centros de rehabilitación, Nick llegó a vivir en situación de calle entre los 19 y 22 años, recorriendo distintos estados de EE. UU. como Maine, Nueva Jersey y Texas. Estas vivencias, que él mismo compartió en entrevistas incluso junto a su padre, reflejan una historia de lucha constante contra la dependencia, la soledad, la orfandad y la búsqueda de estabilidad.

    Esa trayectoria vuelve hoy a aparecer bajo una oscuridad latente. La muerte violenta de Rob y Michele Reiner ha conmocionado a la industria del cine y al público, mientras la investigación policial continúa. Aunque Nick no ha sido formalmente acusado, su nombre figura en los informes como persona de interés o sospechoso central. El caso sigue abierto y las autoridades no descartan nuevas revelaciones en los próximos días, cuando se pronuncien con más datos arrojados de las investigaciones.

