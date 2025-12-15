SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    El caso se investiga como un homicidio. Ambos vivían en Los Ángeles y el realizador alcanzó celebridad por grandes cintas como Cuando Harry conoció a Sally.

    Por 
    Equipo de Culto
    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato. Foto: archivo.

    Hollywood y la industria del cine están consternados y e estado de shock. El destacado actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety y otros medios estadounidenses.

    De acuerdo con la publicación, el suceso es investigado como homicidio y asesinato, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, en información que también corroboran medios como TMZ y People.

    Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

    Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978.

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato. Foto: archivo.

    De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

    Era conocido por trabajos como actor en ‘All in the Family’ (1971), ‘This is Spinal Tap’ (1984) y ‘El lobo de Wall Street’ (2013).

    Y como director por ‘Cuando Harry conoció a Sally’, una de sus películas emblemáticas, además de ‘La princesa prometida’, ‘Algunos hombres buenos’, ‘Misery’ y ‘Cuenta conmigo’.

    Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron este lunes conmovidos por la muerte de Reiner y su esposa.

    “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, escribió el expresidente Barack Obama en X.

    “Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, agregó.

    La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que “la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

    Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”.

    El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa” Michele.

    “Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”, señaló en redes la actriz Roseanne Barr.

    Más sobre:Rob ReinerHollywoodCineCine cultoPelículas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo de expresidentes Libertad y Democracia felicita a Kast por su triunfo en el balotaje

    Viaje al mundo republicano

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    Los cinco momentos que definieron a Kast

    Bellolio dice que actual gobierno entró con “soberbia” y plantea que Kast “no puede hacer lo que hizo el FA, ni Milei”

    Su primera actividad como Presidente electo: Kast sostiene desayuno con vecinos de Buin

    Lo más leído

    1.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    2.
    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    3.
    Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

    Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

    4.
    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario
    Chile

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Grupo de expresidentes Libertad y Democracia felicita a Kast por su triunfo en el balotaje

    Viaje al mundo republicano

    El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado
    Negocios

    El dólar cae tras el triunfo de Kast y se instala en mínimos desde septiembre del año pasado

    iRobot se declara en quiebra ¿Qué pasará con los robots aspiradora Roomba?

    Vuelven las corbatas

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales
    Cultura y entretención

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo
    Mundo

    Ranking de conflictos en 2025 pone a cuatro países de América Latina entre los más peligrosos del mundo

    “Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas