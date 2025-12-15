Hollywood en shock: encuentran muertos a famoso director y actor Rob Reiner junto a su esposa Michele Signer

Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato. Foto: archivo.

Hollywood y la industria del cine están consternados y e estado de shock. El destacado actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety y otros medios estadounidenses.

De acuerdo con la publicación, el suceso es investigado como homicidio y asesinato, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, en información que también corroboran medios como TMZ y People.

Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Era conocido por trabajos como actor en ‘All in the Family’ (1971), ‘This is Spinal Tap’ (1984) y ‘El lobo de Wall Street’ (2013).

Y como director por ‘Cuando Harry conoció a Sally’, una de sus películas emblemáticas, además de ‘La princesa prometida’, ‘Algunos hombres buenos’, ‘Misery’ y ‘Cuenta conmigo’.

Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron este lunes conmovidos por la muerte de Reiner y su esposa.

“Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, escribió el expresidente Barack Obama en X.

“Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, agregó.

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris señaló, por su parte, que “la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”.

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa” Michele.

“Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”, señaló en redes la actriz Roseanne Barr.