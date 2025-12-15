SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Los cuerpos de ambos fueron encontrados en su casa en Los Ángeles, California. El ahora fallecido actor y director, quien tenía 78 años, dirigió películas como This is Spinal Tap (1984), La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally (1989).

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El galardonado actor y director de cine estadounidense, Rob Reiner (78), fue encontrado muerto junto a su esposa Michele (68) este domingo 14 de diciembre.

    Los cuerpos de ambos fueron hallados en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

    Las autoridades informaron que las muertes están siendo investigadas como asesinatos.

    Sin embargo, hasta el momento no se han entregado oficialmente mayores detalles al respecto.

    Un portavoz de la familia confirmó la muerte de ambos la noche del domingo, a través de un comunicado al que tuvo acceso CNN: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner”.

    “Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele

    El capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en declaraciones rescatadas por el New York Times que los agentes respondieron a reportes de muertes en una vivienda a eso de las 15:40 (hora local) del domingo.

    La policía identificó la casa como la de Reiner y detalló que, en su interior, se encontraron los dos cadáveres.

    El subjefe de policía, Alan Hamilton, aseguró que estaban realizando una “investigación de muerte” y que estaban tratando de obtener una orden de registro para la vivienda.

    Los agentes bloquearon con cinta amarilla la calle en la que está la casa.

    Hamilton declaró en una conferencia de prensa que el Departamento de Policía de Los Ángeles aún no estaba buscando sospechosos en esta etapa de la investigación.

    “No estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna otra manera en este momento”, aseguró.

    Una fuente policial familiarizada con los peritajes declaró a CNN que los detectives entrevistaron a un familiar la noche de este domingo en relación con las muertes.

    En la conferencia de prensa, Hamilton recalcó que todavía no se habían realizado detenciones ni se estaba entrevistando a nadie “como sospechoso”.

    “Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación”.

    Pese a las declaraciones de las autoridades, fuentes cercanas a la investigación citadas por People afirmaron que se presume que el hijo de la pareja, Nick Reiner (32), es el presunto responsable de las muertes.

    Sin embargo, la policía no ha confirmado esa versión.

    Quién era Rob Reiner, el actor y director de cine presuntamente asesinado junto a su esposa

    Rob Reiner nació en el Bronx, en Nueva York, y se crió en el seno de una familia interiorizada en el mundo del espectáculo.

    Su padre, Carl Reiner, creó The Dick Van Dyke Show en la década de 1960, mientras que su madre, Estelle Reiner, era actriz y cantante.

    El ahora fallecido actor y director saltó a la fama en la década de 1970, a raíz de su interpretación de “Metalhead” en la comedia All in the Family. Su elogiada participación en la serie le significó dos premios Emmy.

    Debutó como director con This is Spinal Tap (1984) y posteriormente dirigió películas como La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally (1989).

    Reiner también era activo políticamente, como adherente al Partido Demócrata. De hecho, en 1998 impulsó una iniciativa electoral en California para aumentar los impuestos al tabaco y financiar programas para la primera infancia, según rescata el Times.

    En 2005 manifestó su apoyo a los sindicatos en el rechazo de algunas políticas del gobernador republicano Arnold Schwarzenegger y, posteriormente, apoyó una campaña legal para persuadir a la Corte Suprema a que estableciera el matrimonio igualitario como un derecho constitucional.

    Tras la muerte del director y su esposa, distintas figuras del espectáculo y la política estadounidense manifestaron su pésame.

    El expresidente Barack Obama escribió en una publicación en X: “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele”.

    “Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica. Juntos, él y su esposa vivieron vidas con un propósito definido”.

    “Serán recordados por los valores que defendieron y por las innumerables personas que inspiraron. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos”, sentenció el exmandatario.

