Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

Este domingo 14 de diciembre se registró un tiroteo en playa Bondi, Sydney, Australia, en el que dos hombres armados asesinaron al menos a 15 personas durante un evento de Janucá.

Las autoridades australianas calificaron el episodio como un ataque terrorista contra la comunidad judía del país .

Un sospechoso de realizar el atentado también murió, mientras que el otro se encuentra en estado crítico .

Más de 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, que incluye Sydney, Chris Minns, aseguró que “este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney el primer día de Janucá”.

“Lo que debería haber sido una noche de paz y alegría, celebrada en esa comunidad con familiares y simpatizantes, ha quedado destrozada”.

Qué se sabe del ataque terrorista en playa Bondi, Sydney

Hasta el momento, las autoridades australianas no han identificado formalmente a los dos hombres acusados de efectuar el atentado.

Sin embargo, precisaron que uno de ellos era un hombre de 50 años, a quien la policía le disparó en el lugar de los hechos. Murió ahí .

De acuerdo a las autoridades, contaba con una licencia para tener seis armas de fuego. Según rescata CNN, el documento permanecía vigente desde hace unos 10 años. Las armas fueron incautadas de su propiedad tras el tiroteo.

El otro sospechoso es su hijo de 24 años, quien fue trasladado a un hospital y permanece bajo custodia policial .

El director de la agencia de inteligencia nacional de Australia, Mike Burgess, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que uno de los sospechosos del ataque era conocido por la agencia, pero no se le había considerado una amenaza inmediata .

La policía no ha especificado los motivos que los llevaron a realizar el ataque.

Afirmó que encontraron un vehículo en las cercanías del lugar de los hechos.

Según las informaciones reunidas por el citado periódico, se presume que este último tenía varios artefactos explosivos improvisados.

Desde la policía confirmaron que se encontraron dos artefactos básicos, pero activos.

La organización judía Jabad informó que entre los fallecidos está Eli Schlanger, rabino adjunto de la sucursal local del grupo y organizador clave del evento de Janucá.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que un ciudadano israelí se encontraba entre los muertos en el ataque y que otro resultó herido.

Cómo fue el ataque terrorista en playa Bondi, Sydney

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, relató que los agentes comenzaron a recibir informes de disparos a eso de las 18:47 (hora local) del domingo , en un espacio donde más de 1.000 personas se habían reunido para asistir a un evento de Janucá.

El nombre del evento, realizado en las cercanías de playa Bondi, era “Janucá junto al mar”.

Un video verificado por Australian Broadcasting Corporation muestra a dos hombres armados vestidos de negro, mientras disparan desde un puente peatonal .

Otro muestra cómo un presunto transeúnte corre hacia uno de los hombres armados, para así arrebatarle el arma .

Según medios australianos, el sujeto que le quitó el arma fue identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 años y dueño de una frutería.

Los registros contienen imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas .

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, manifestó que “no hay cabida para este odio, esta violencia y este terrorismo en nuestra nación”.

“Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos”.

Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.