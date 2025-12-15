VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Los sospechosos son un padre de 50 años y su hijo de 24. El primero murió en el lugar de los hechos, mientras que el segundo está en estado crítico. Un video verificado por Australian Broadcasting Corporation muestra cómo un presunto transeúnte le arrebató un arma a uno de los atacantes.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos Captura / Tendencias LT

    Este domingo 14 de diciembre se registró un tiroteo en playa Bondi, Sydney, Australia, en el que dos hombres armados asesinaron al menos a 15 personas durante un evento de Janucá.

    Las autoridades australianas calificaron el episodio como un ataque terrorista contra la comunidad judía del país.

    Un sospechoso de realizar el atentado también murió, mientras que el otro se encuentra en estado crítico.

    Más de 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

    El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, que incluye Sydney, Chris Minns, aseguró que “este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney el primer día de Janucá”.

    “Lo que debería haber sido una noche de paz y alegría, celebrada en esa comunidad con familiares y simpatizantes, ha quedado destrozada”.

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos Captura / Tendencias LT

    Qué se sabe del ataque terrorista en playa Bondi, Sydney

    Hasta el momento, las autoridades australianas no han identificado formalmente a los dos hombres acusados de efectuar el atentado.

    Sin embargo, precisaron que uno de ellos era un hombre de 50 años, a quien la policía le disparó en el lugar de los hechos. Murió ahí.

    De acuerdo a las autoridades, contaba con una licencia para tener seis armas de fuego. Según rescata CNN, el documento permanecía vigente desde hace unos 10 años. Las armas fueron incautadas de su propiedad tras el tiroteo.

    El otro sospechoso es su hijo de 24 años, quien fue trasladado a un hospital y permanece bajo custodia policial.

    El director de la agencia de inteligencia nacional de Australia, Mike Burgess, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que uno de los sospechosos del ataque era conocido por la agencia, pero no se le había considerado una amenaza inmediata.

    La policía no ha especificado los motivos que los llevaron a realizar el ataque.

    Afirmó que encontraron un vehículo en las cercanías del lugar de los hechos.

    Según las informaciones reunidas por el citado periódico, se presume que este último tenía varios artefactos explosivos improvisados.

    Desde la policía confirmaron que se encontraron dos artefactos básicos, pero activos.

    La organización judía Jabad informó que entre los fallecidos está Eli Schlanger, rabino adjunto de la sucursal local del grupo y organizador clave del evento de Janucá.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que un ciudadano israelí se encontraba entre los muertos en el ataque y que otro resultó herido.

    Cómo fue el ataque terrorista en playa Bondi, Sydney

    El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, relató que los agentes comenzaron a recibir informes de disparos a eso de las 18:47 (hora local) del domingo, en un espacio donde más de 1.000 personas se habían reunido para asistir a un evento de Janucá.

    El nombre del evento, realizado en las cercanías de playa Bondi, era “Janucá junto al mar”.

    Un video verificado por Australian Broadcasting Corporation muestra a dos hombres armados vestidos de negro, mientras disparan desde un puente peatonal.

    Otro muestra cómo un presunto transeúnte corre hacia uno de los hombres armados, para así arrebatarle el arma.

    Según medios australianos, el sujeto que le quitó el arma fue identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 años y dueño de una frutería.

    Los registros contienen imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas.

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, manifestó que “no hay cabida para este odio, esta violencia y este terrorismo en nuestra nación”.

    “Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos”.

    Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.

    Lee también:

    Más sobre:TiroteoAustraliaSydneyPlaya BondiTerrorismoAtaque terroristaJudaísmoJudíosJanucáJanucá junto al marMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Lo más leído

    1.
    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas