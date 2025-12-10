Qué se sabe del tiroteo que dejó al menos un estudiante muerto en una universidad en Kentucky

La tarde de este martes 9 de diciembre se reportó un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort, Estados Unidos.

El episodio ocurrió durante la semana de exámenes finales, unos días antes de que los estudiantes salieran de vacaciones de invierno.

Al menos un estudiante falleció, mientras que otro permanece en estado crítico .

Según informaron la policía y funcionarios de la universidad a CNN, el presunto autor del tiroteo tiene 48 años, es originario de Indiana y no es estudiante del recinto .

El sujeto fue ingresado en la Cárcel Regional del Condado de Franklin por cargos de asesinato y agresión en primer grado.

Qué se sabe del tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort

Desde la Universidad Estatal de Kentucky afirmaron a través de un comunicado que el estudiante en estado crítico permanece estable y recibe atención médica .

No revelaron su identidad ni la del estudiante fallecido.

“Por respeto a los estudiantes y sus familias, la universidad no divulgará información médica adicional ni que los identifique. Mantenemos un estrecho contacto con las familias y les brindamos todo el apoyo posible”.

“Los servicios de consejería y apoyo continúan disponibles para estudiantes, profesores y personal que puedan verse afectados por este incidente. Animamos a quienes necesiten ayuda a que se pongan en contacto con los servicios de consejería de la universidad”.

El portavoz de la universidad, Michael DeCourcy, afirmó al citado medio que el tiroteo no fue un ataque selectivo .

La situación llevó a que todas las clases, exámenes finales y actividades del campus fueran suspendidas por el resto de la semana.

El subjefe de policía, Scott Tracy, dijo a CNN que ya no existen amenazas para la comunidad después de que los agentes respondieran al tiroteo.

Aseguró que la reacción de la policía del campus fue inmediata y que derivó en que pudieran arrestar al sospechoso antes de que las consecuencias pudieran ser mayores.

Tracy agregó que la policía de Frankfort llegó cuatro minutos después de la primera llamada al 911. Para ese entonces, el sujeto ya había sido detenido y la universidad estaba cerrada.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente su identidad.

De acuerdo a la policía, el tiroteo se desencadenó a eso de las 15:10, frente a la residencia Whitney M. Young Jr., un dormitorio del campus.

El presidente de la universidad, Koffi C. Akakpo, calificó el episodio en una conferencia de prensa como una “tragedia sin sentido”. Enfatizó que la comunidad está de luto por la muerte de uno de sus estudiantes.

“Como padre, no puedo imaginar recibir la llamada que hice hoy a los padres. Nuestros estudiantes necesitan oraciones. La Universidad Estatal de Kentucky necesita oraciones”.