Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos.

La mañana de este miércoles 27 de agosto se reportó un tiroteo en una iglesia de una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos, episodio que terminó con dos niños muertos y 17 personas heridas.

El tiroteo inició poco antes de las 8:30 AM (hora local), mientras los alumnos de la Escuela Católica Annunciation se encontraban en la misa para dar inicio al nuevo ciclo escolar.

Según relató al Wall Street Journal el padre de uno de los alumnos, quien se encontraba con su hijo en el lugar, los disparos comenzaron a escucharse mientras el sacerdote acababa la procesión y los feligreses terminaban el canto inaugural .

La persona sospechosa de haber realizado el ataque es Robin Westman , de 23 años, quien llevaba un rifle, una escopeta y una pistola, elementos que habían sido comprados legalmente , según las autoridades.

Se acercó al costado del edificio y disparó decenas de tiros a través de las ventanas de la iglesia.

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos.

De acuerdo al apoderado que habló con el citado periódico, en ese momento los niños se escondieron debajo de las bancas, mientras el director intentaba cerrar las puertas.

“Todos estaban en un silencio sepulcral”, comentó el padre del menor, quien dijo no recordar gritos durante el ataque.

Una menor de 14 años recién graduada de Annunciation —escuela que recibe niños desde preescolar hasta octavo grado— , dijo al Journal que su madre es profesora del establecimiento e intentó proteger a los estudiantes, de los cuales muchos se escondieron debajo de las bancas .

“Ese es su trabajo: proteger a los niños”, comentó.

La exalumna de Annunciation agregó que dos de sus amigos resultaron heridos: uno por un disparo en el estómago y otro por una herida en la cabeza, debido a los agitados movimientos para esconderse que desencadenó el ataque.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que se habían colocado trozos de madera en el exterior de al menos dos puertas en el costado de la iglesia por el que se acercó Westman.

“La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, lamentó.

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos.

Qué se sabe del tiroteo en la iglesia de una escuela de Minneapolis

La policía de Minneapolis reportó que de las 17 personas que resultaron heridas en el tiroteo, 14 son niños de entre 6 y 15 años , mientras que tres son feligreses adultos de unos 80 años.

Las autoridades precisaron que dos de los niños heridos se encuentran en estado crítico.

Westman se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia .

Según el anuario escolar de Annunciation, había estudiado en el establecimiento . Asimismo, su madre había trabajado en el pasado en la oficina parroquial.

Informaciones reunidas por CNN detallan que se había graduado de ahí en 2017 .

De acuerdo a documentos judiciales, Westman se identificaba como una mujer transgénero y había solicitado un cambio de nombre de Robert a Robin en 2021.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, recalcó: “Cualquiera que use esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad ha perdido su sentido de humanidad común”.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que el tiroteo se está investigando como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos.

Cómo fue el tiroteo en la iglesia de una escuela en Minneapolis que terminó con 2 niños muertos y 17 heridos.

Los agentes policiales registraron el vehículo que se presume que utilizó Westman y están desarrollando más búsquedas para avanzar en las investigaciones.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Westman escribió distintas frases en los cargadores de las armas, los cuales incluyeron: “Por los niños”, “¿dónde está tu Dios?”, “maten a Donald Trump” .

En una carta que dejó a sus familiares, según rescata la BBC, aseguró enfrentar problemas de salud: “Desafortunadamente, debido a mi depresión, ira y mi mente retorcida, quiero cumplir un acto final que he estado rondando en mi cabeza durante años” .

Desde la Escuela Católica Annunciation expresaron su pesar por los estudiantes que perdieron la vida en el tiroteo.

Según informaciones rescatadas por el citado medio, Westman no tenía antecedentes penales , por lo que no estaba en el radar de las autoridades con anterioridad.

Las investigaciones en torno al caso siguen en desarrollo.