Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

El sospechoso de efectuar el ataque en las instalaciones de Fort Stewart, en Georgia, fue identificado como Quornelius Radford, sargento del Ejército de EEUU de 28 años. Según informaron las autoridades, el atacante usó un arma de fuego personal antes de ser detenido por otros soldados.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos.

La mañana del miércoles 6 de agosto se reportó un tiroteo en la base militar Fort Stewart, ubicada en Georgia, estado que se encuentra en el sur de Estados Unidos.

El episodio terminó con cinco soldados estadounidenses heridos, según informaron las autoridades militares locales a través de un comunicado compartido en sus redes sociales verificadas.

Tras recibir los respectivos disparos en el área del 2.º Equipo de Combate de la Brigada Blindada, los efectivos fueron atendidos en el lugar, para luego ser trasladados al Hospital Comunitario del Ejército Winn, en donde están recibiendo tratamiento adicional.

Según relataron las autoridades militares, las fuerzas del orden fueron enviadas a la mencionada zona a las 10:56 AM (hora local), después de que se denunciara un “posible tiroteo” en el complejo.

Las operaciones permitieron que el tirador pudiese ser arrestado a las 11:35 AM.

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos.

Previamente, el personal médico de emergencia pudo atender a los soldados heridos a las 11:09 AM, mientras que las instalaciones fueron cerradas temporalmente a las 11:04 AM por motivos de seguridad. A las 12:10 PM se abrió el área principal del acantonamiento.

Las autoridades militares confirmaron, tras la detención del atacante, que “no existe una amenaza activa para la comunidad”.

Asimismo, aseguraron que hay una investigación en curso.

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos.

Qué se sabe del tiroteo en la base militar Fort Stewart de Georgia, en Estados Unidos

El sospechoso de haber desatado el tiroteo es un sargento del Ejército de 28 años llamado Quornelius Radford, afirmó un funcionario con conocimiento del caso a CNN.

La fuente confirmó que el sujeto se encuentra vivo y está bajo custodia.

Según informaciones reunidas por el citado medio, el lugar en el que ocurrió el ataque es una instalación militar que forma parte de un puesto combinado que alberga a más de 10.000 personas, incluidos soldados, sus familias y empleados civiles del Ejército de Estados Unidos.

El ataque de este miércoles llevó a que al menos seis escuelas ubicadas en las cercanías fueran puestas en confinamiento por motivos de seguridad, según informó la agencia internacional de noticias AP.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró en una publicación de X tras el tiroteo que está en “estrecho contacto” con las fuerzas del orden y aseguró que se encuentra “consternado por la tragedia” en Fort Stewart.

“Mantenemos presentes en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, sus familias y a todos aquellos que responden al llamado a servir, y pedimos a los georgianos de todo el mundo que hagan lo mismo”.

El comandante general de la 3.ª División de Infantería, el general de brigada John Lubas, afirmó que Radford fue reducido por soldados que se encontraban cerca de él, después de que comenzara a disparar con una pistola personal y alcanzara a herir a cinco de sus compañeros.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles, la autoridad detalló que los cinco soldados heridos se encuentran estables y que, hasta el momento, se desconocen los motivos de por qué el agresor inició el ataque.

Sin embargo, un agente del orden público con conocimiento del caso afirmó a CNN que Radford había tenido un desacuerdo con una de las víctimas, el día anterior del tiroteo.

Dijo que el atacante siguió a su compañero hasta un área de mantenimiento y le disparó en el pecho antes de atacar con el arma a los otros cuatro.

No obstante, hasta el momento se desconoce en qué consistió ese desacuerdo.

Lubas relató que los otros soldados que se encontraban en el lugar del ataque “evitaron más bajas” al detener a Radford antes de que fuese arrestado.

“Los soldados en la zona que presenciaron el tiroteo, inmediatamente y sin dudarlo, derribaron al soldado y lo sometieron. Esto permitió que las fuerzas del orden lo detuvieran”.

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos.

El padre del sospechoso, Eddie Radford, declaró al New York Times que en el último tiempo no había notado comportamientos inusuales por parte de su hijo y aseguró que desconocía el motivo del ataque.

Agregó que su hijo se había quejado con la familia sobre el racismo en Fort Stewart y que había solicitado un traslado para dejar la base, en donde había estado destinado durante varios años.

Cuando CNN consultó a la mencionada base militar sobre tales puntos, un portavoz de la 3.ª División de Infantería rechazó hacer comentarios sobre estos y se limitó a decir que “las circunstancias que llevaron a los hechos están siendo investigadas”.

Radford, quien es originario de Jacksonville (Florida), se unió al Ejército en 2018 como especialista en logística automatizada y fue asignado al Equipo de Combate de la 2.ª Brigada, según informaron las autoridades militares.

Las funciones del sargento de 28 años se centraban en gestionar suministros y operaciones de almacén.

Lubas declaró que Radford no había sido desplegado en una zona de combate y que no tenía antecedentes de comportamiento en su historial militar.

Sin embargo, precisó que había sido arrestado en mayo por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Agregó que el episodio anterior “era desconocido para su cadena de mando hasta que ocurrió el incidente y comenzamos a consultar las bases de datos de las fuerzas del orden”.

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos.

Registros judiciales revisados por el citado medio detallan que Radford se encontraba en libertad bajo fianza tras ser detenido por conducir en ese estado y que su comparecencia ante un tribunal estaba programada para el 20 de agosto.

El arma que Radford utilizó en el tiroteo no era de carácter militar, sino que se trató de una pistola personal, afirmó Lubas.

Un agente del orden público familiarizado con el caso precisó a CNN que era una Glock de 9mm que el sospechoso había comprado en mayo en Florida.

La pistola fue recuperada en el lugar del tiroteo junto con los casquillos de las balas.

Hasta el momento, las autoridades militares no tienen claridad sobre cómo Radford consiguió ingresar su arma de fuego personal a la base.

En palabras de Lubas: “En nuestras puertas, contamos con guardias armados y equipo de protección. Tendremos que determinar cómo logró llevar una pistola a su lugar de trabajo”.

Las investigaciones en torno al caso siguen en desarrollo.

