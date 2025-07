Cuál fue la última petición del atacante que desató el tiroteo en Nueva York y por qué preocupa a los investigadores

Esta nota incluye partes de violencia explícita.

Fue la noche del lunes 28 de julio cuando un hombre equipado con un rifle de asalto entró en un edificio de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos.

Dentro de las instalaciones ubicadas en Park Avenue, el atacante utilizó el arma para abrir fuego indiscriminadamente, lo que provocó un total de cuatro muertes.

Luego, atentó contra su propia vida, con un disparo en el pecho.

Tras el tiroteo, los agentes policiales identificaron al hombre como Shane Devon Tamura , de 27 años y residente en Las Vegas (Nevada).

Según los peritajes, el atacante manejó un vehículo desde dicha ciudad hasta la Gran Manzana, lo que se traduce en una distancia de más de 4.000 kilómetros por la carretera.

En Nueva York, se dirigió hacia el edificio en Park Avenue, el cual reúne oficinas como la de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) y la de la empresa financiera Blackstone, entre las de otras firmas de renombre.

Ahí, desencadenó el atentado que provocó cuatro víctimas mortales, para después acabar con su vida.

Tamura dejó una nota de tres páginas en la que se refirió a la NFL y la vinculó con los problemas mentales que, según él, enfrentaba .

En el escrito, afirmó que padecía una enfermedad llamada encefalopatía traumática crónica (ETC) y pidió que se examinara su cerebro en busca de signos de dicho diagnóstico .

Un artículo informativo de la Clínica Mayo describe la ETC como “un trastorno cerebral causado por lesiones reiteradas en la cabeza”, el cual “provoca la muerte de células nerviosas en el cerebro , lo que se denomina degeneración”.

“La ETC empeora con el tiempo. La única forma de diagnosticarla definitivamente es después de la muerte con una autopsia del cerebro ”, explica dicho centro médico.

Al día siguiente del tiroteo en el edificio de Park Avenue, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró a la prensa que los investigadores policiales “tienen razones para pensar que (el atacante) estaba enfocado en la NFL”.

De acuerdo al edil, se presume que Tamura “culpaba a la NFL de su ETC” . La autoridad agregó que, aparentemente, el agresor “quería preservar su cerebro para fines de investigación”.

“Estudien mi cerebro, por favor” , es una de las líneas que el atacante dejó en su carta antes de morir.

Según informaron las autoridades policiales, Tamura también aseguró en su texto que enfrentaba problemas mentales a raíz de la mencionada enfermedad y acusó a la institución deportiva de ocultar los riesgos del fútbol americano

Distintos medios estadounidenses reportaron que el agresor había practicado este deporte en su adolescencia . Sin embargo, afirman que no llegó a desempeñarse en la NFL.

Aunque las investigaciones para determinar los motivos del ataque siguen desarrollándose, el caso ha puesto de relieve una forma de suicidio que se ha vuelto recurrente en un segmento específico en Estados Unidos, según afirmaron especialistas al New York Times.

Por qué el caso del atacante en Nueva York preocupa a los investigadores

Tamura no es el primer exjugador de fútbol americano que se dispara en el pecho y pide que revisen su cerebro . En los últimos años, en el país norteamericano, se han visto otros casos similares.

El jugador profesional de los Chicago Bears, Dave Duerson, atentó contra su vida de esa manera en 2011. Un año más tarde también lo hizo el defensivo del Salón de la Fama, Junior Seau.

Un adolescente de Missouri llamado Wyatt Bramwell lo hizo de la misma forma en 2019.

En un video que dejó antes de su muerte, pidió a su familia que donaran su cerebro a los investigadores científicos. Y afirmó: “Mi vida durante los últimos cuatro años ha sido un infierno dentro de mi cabeza” .

Tras sus respectivos fallecimientos, se descubrió que tanto Duerson como Seau y Bramwell padecían ETC, enfermedad que solo puede diagnosticarse después de la muerte .

Especialistas en neuropatología consultados por el Times dijeron que determinar si Tamura padecía o no dicha enfermedad podría tardar semanas o, incluso, meses .

El ex luchador profesional y jugador de fútbol americano de Harvard, Chris Nowitzki, comentó al citado periódico una serie de casos en los que exjugadores de fútbol americano —que posteriormente fueron diagnosticados con ETC— enfrentaron cambios en su personalidad, los cuales parecen haber influido en que adoptaran comportamientos erráticos y tomaran decisiones dañinas .

Algunos de ellos, afirmó, cometieron actos violentos que incluyeron el asesinato.

Nowitzki, quien es cofundador de la Concussion Legacy Foundation, un grupo sin fines de lucro que apoya a personas que sufren de conmociones cerebrales y ETC, enfatizó que no se debe culpar anticipadamente a la ETC de las acciones que un individuo pueda realizar .

“ Los problemas de salud mental proceden de muchos lugares distintos, no solo de lesiones cerebrales o de la ETC. Pero también conozco la historia sobre este tema, y es algo que me quita el sueño”, dijo al Times.

Refiriéndose al autor del tiroteo en Manhattan, comentó que “es fundamental que se estudie su cerebro, porque se trata de un patrón”.

Los especialistas aseguraron que un diagnóstico positivo de ETC no significaría necesariamente que esta enfermedad llevó a que el atacante efectuara actos violentos .

El jefe de rehabilitación de lesiones cerebrales de la Facultad de Medicina de Harvard, Daniel Daneshvar, explicó al Times que aunque quienes padecen dicho diagnóstico tienden a enfrentar problemas de pensamiento, memoria y comportamiento, son múltiples los factores que inciden en que alguien decida realizar una acción de este tipo .

En este sentido, subrayó: “Nunca trazaría una línea directa entre la patología cerebral de alguien y un acto violento concreto, porque la mayoría de las personas que tienen ETC nunca cometieron nada parecido” .

“La mayoría de las personas con ETC nunca tienen un comportamiento violento en absoluto”, recalcó Daneshvar.

Según el especialista, solo “una fracción de un por ciento” de quienes padecen la ETC han mostrado el tipo de comportamientos violentos como el que se vio en el ataque del 28 de julio en Nueva York.

La directora del Centro de ETC de la Universidad de Boston, Ann McKee, ha estudiado miles de cerebros de atletas y personas expuestas a traumatismos cerebrales.

En conversación con el citado periódico, afirmó que hasta ahora no se tienen conocimientos amplios sobre la relación entre los comportamientos impulsivos violentos y el mencionado diagnóstico.

Por lo tanto, dijo, se requiere de más estudios científicos sobre este tópico.

Sin embargo, explicó que “hay daños en los lóbulos frontales que pueden perjudicar la toma de decisiones y el juicio” .

“También puede causar impulsividad y comportamientos de ira, por lo que es posible que exista alguna conexión entre la lesión cerebral y estos comportamientos”.

Una investigación científica de la Universidad de Boston que fue publicada en 2023 examinó 152 cerebros de atletas de deportes de contacto, quienes murieron antes de cumplir los 30 años y cuyas familias estaban preocupadas por su salud cerebral.

De ese total, más del 40% de la muestra presentó indicios de ETC , de acuerdo a los autores del estudio.

Detallaron que la mayoría de los atletas no se desempeñó en ligas superiores a la del instituto o la universidad. Y que de los 63 que fallecieron con ETC, 48 jugaban fútbol americano .

McKee afirmó que la ETC también puede desarrollarse en pacientes que se desempeñan activamente en ligas menores y que nunca han sufrido una conmoción cerebral.

Esto se debe a que la enfermedad puede producirse por factores como golpes repetidos en la cabeza .

En relación al tiroteo de finales de julio, hasta el momento los investigadores policiales no han determinado cuál fue el estado mental de Tamura durante los últimos meses.

Tampoco se ha identificado si efectivamente padecía ETC o no . Se tiene previsto que esto sea informado por los peritos médicos tras la revisión de su cerebro.

Los padres de Wyatt Bramwell —el adolescente fallecido en 2019 que pidió a su familia que donaran su cerebro a los investigadores científicos— comentaron al Times refiriéndose al atentado en Nueva York que estaban “extremadamente tristes por la trágica pérdida de vidas”.

En este sentido, Bill y Christie Bramwell enfatizaron: “Con nuestra pérdida de Wyatt, nuestro nuevo papel es informar de que las lesiones en el fútbol implican algo más que huesos rotos.Son las lesiones que no se ven y que más tarde se manifiestan , y a veces con una pérdida devastadora”.

Las investigaciones sobre el caso de Tamura siguen en curso.

