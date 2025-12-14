Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

Este domingo se reportó un tiroteo a un grupo de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi en Sídney, Australia. Las autoridades ya han registrado 12 fallecidos y 29 heridos por este ataque.

Pero en medio de esta situación, un ciudadano musulmán está siendo considerado como un héroe por haber logrado desarmar a uno de los atacantes .

Ahmed al Ahmed, de 43 años, padre de dos hijos y que tiene un puesto de frutas en el condado de Sutherland al sur de Sídney, logró quitarle el rifle a uno de los atacantes, acción que se puede ver en un video que ha sido viral en las últimas horas.

El primo de Ahmed, identificado como Mustafa comentó a 7News Australia que no ha podido verlo aún y que sabe que necesita cirugía por dos disparos que recibió; uno en su brazo y otro en su mano .

Sin embargo, según información médica proporcionada a la familia, estaría estable. “Es un héroe, cien por ciento” , dijo Mustafa sobre su primo.

Declaraciones de autoridades en el mundo

Sobre esta situación varios lideres han condenado el ataque, principalmente a través de plataformas como X como el caso del presidente de Argentina Javier Milei, quien calificó de “horror”, la situación vivida en Sídney.

Del mismo modo, el presidente francés, Emmanuel Macron escribió que “seguirán peleando incansablemente en contra del odio antisemita”.

Desde la Cancillería en Chile lamentaron los fallecidos del tiroteo y también dijeron que rechazan “cualquier forma de extremismo y expresión de odio”.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan aseguró que reforzarán medidas de seguridad para las celebraciones de Hanukkah alrededor de sinagogas.