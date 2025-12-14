Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 11 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

Vehículos policiales se observan cerca del lugar del tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el 14 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua/Ma Ping

Al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sydney, por al menos dos asaltantes -uno de ellos fallecido durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico- en lo que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó un acto de antisemitismo y terrorismo dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La masacre en una de las playas más populares y emblemáticas de Australia se produjo tras una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo del domingo estuvieran relacionados. Se trata del tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas, destacó The Associated Pres.

Un pistolero murió a tiros por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encuentra en estado crítico, informaron las autoridades. La policía indicó que uno de los atacantes era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había existido una amenaza específica.

Esta foto, tomada el 14 de diciembre de 2025, muestra las noticias de televisión informando sobre un tiroteo masivo en Bondi Beach, Sydney, Australia. Foto: Xinhua/Ma Ping Ma Ping

Se confirmó que al menos 29 personas resultaron heridas, incluidos dos policías, según Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney. El hombre que acudió al lugar para detener a uno de los pistoleros presenta dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano, pero se recupera satisfactoriamente en el hospital, según informó un familiar. Seven News detalló que el transeúnte era un frutero de 43 años del condado de Sutherland. “Esperamos que se recupere. Es un héroe, sin duda alguna”, dijo el familiar entrevistado a las afueras de un hospital de Sydney.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las 18.45 de la tarde, cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

“Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista”, concluyó el comisionado de policía Mal Lanyon, en conferencia de prensa acompañado del primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Mimms, quien coincidió en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía.

Vista de la playa de Bondi, en Sydney. Foto: Xinhua

El primer ministro del país, Anthony Albanese, condenó en conferencia de prensa “un momento oscuro para Australia”. “El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla”, indicó.

Albanese condenó el ataque terrorista de Bondi como un “acto de antisemitismo y terrorismo maligno” dirigido contra la comunidad judía australiana. “Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos. No hay cabida para este odio, esta violencia y este terrorismo en nuestra nación. Seamos claros: lo erradicaremos”, declaró. Dijo que el comité de seguridad nacional fue convocado con urgencia.

El primer ministro australiano compareció en conferencia de prensa junto al comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien reiteró el comienzo de una investigación antiterrorista “con todas las competencias a su disposición”.

Según el diario The Guardian, se encontraron varios “dispositivos sospechosos” tras el tiroteo ocurrido en el lugar donde cientos de personas se habían reunido para el evento de Janucá junto al Mar para celebrar el inicio de la festividad judía el domingo. “Oficiales especializados están examinando varios objetos sospechosos localizados en las inmediaciones y se ha establecido una zona de exclusión”, dijo la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.

UPDATE: A police operation is ongoing after a public place shooting by two men at Bondi Beach earlier today.



Ten people have been confirmed dead, including a man believed to be one of the shooters. The second alleged shooter is in a critical condition.



At this time, a further… https://t.co/lekTjxqf85 — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

La enviada especial del gobierno federal para combatir el antisemitismo en Australia pidió una reacción nacional similar a la que se produjo tras la masacre de Port Arthur en 1996. Jillian Segal, en una declaración sobre el tiroteo de Bondi, mencionó el incidente en el que 35 personas murieron y muchas más resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido en la histórica zona turística del sureste de Tasmania. Esto condujo al desarrollo de estrictas leyes de control de armas y a la creación de un importante fondo comunitario para las víctimas.

Netanyahu on Sydney shooting: 'Antisemitism is a cancer that spreads when leaders are silent,' says he warned Australian PM his policies 'pour fuel on antisemitic fire'https://t.co/jxy2OkkxU1 — Haaretz.com (@haaretzcom) December 14, 2025

Segal declaró: “Australia respondió con decisión tras Port Arthur en 1996. Este momento exige la misma acción. Las palabras ya no bastan. Un ataque a una celebración judía pacífica es un ataque a nuestro carácter nacional y a nuestra forma de vida. Australia debe defender ambos”.

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales. Los incidentes antisemitas, incluidos ataques, vandalismo, amenazas e intimidación, aumentaron más del triple en el país durante el año después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, e Israel lanzara una guerra contra el grupo radical palestino en Gaza en respuesta, informó Jillian Segal en julio.

La playa de Bondi, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi” y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país.

🔴 EN DIRECT

Attaque à Bondi Beach: Benjamin Netanyahu dit que la politique australienne "a jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme"https://t.co/z26VUVa21n pic.twitter.com/12jSKeSYvY — BFM (@BFMTV) December 14, 2025

Poco antes del encuentro con su Consejo de Ministros, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció “un horrible ataque y un asesinato a sangre fría” y, sin mencionar explícitamente al Gobierno australiano, declaró su intención de “seguir denunciando a quienes alientan en lugar de denunciar”. Netanyahu, además, recordó que había enviado recientemente una carta al primer ministro Albanese en la que le avisaba que el reconocimiento de Palestina era una forma de “echar leña al fuego antisemita”.

With great sorrow I mourn the passing of Arthur Cohn, a beloved and longtime family and personal friend, and a towering figure in world cinema.



Arthur Cohn was a multiple Academy Award–winning producer of rare genius, whose creative brilliance found powerful expression in the… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 13, 2025

El ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, vinculó también lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”, denunció.

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a AFP que el tiroteo fue “una tragedia, pero completamente previsible” y denunció que el Gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.

El Consejo de Imanes de Australia se sumó inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. “Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley”, afirmaron en un comunicado.