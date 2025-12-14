VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    El presidente de Israel denuncia un "vil ataque terrorista" contra los asistentes a una celebración de la fiesta de Janucá en la playa.

    Por 
    Europa Press/Fernando Fuentes
    Surfistas y nadadores se dirigen al océano tras la reapertura de Bondi Beach en Sídney, tras un cierre de cinco semanas, el 28 de abril de 2020, en medio de la pandemia. Foto: Archivo PETER PARKS

    La Policía australiana ha confirmado que dos personas han sido detenidas tras un ataque a tiros ocurrido esta mañana contra los bañistas de la playa australiana de Bondi, en Sídney, que ha dejado por el momento al menos 10 muertos, según la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

    La policía de Nueva Gales del Sur acaba de confirmar la muerte de 10 personas tras el tiroteo, incluidas nueve víctimas. Un tirador ha sido abatido. “El segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico. Se reportan 11 personas más heridas, dos de ellas policías”, indicó la institución.

    “Hay dos personas bajo custodia policial en la playa de Bondi”, ha informado la Policía del estado de Nueva Gales del Sur en su cuenta de X, “pero la operación policial todavía continúa e instamos a la población a que evite la zona”.

    En los últimos minutos, el primer ministro Anthony Albanese ha emitido un comunicado en el que lamenta las “escenas impactantes y angustiosas” que están llegado de Bondi.

    “La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, ha manifestado.

    Múltiples testigos han confirmado a los medios del país que se trata de un ataque a tiros protagonizado por un número todavía indeterminado de personas armadas.

    Un video obtenido por el Daily Mail muestra a un hombre heroico acercándose sigilosamente a uno de los hombres armados a través del estacionamiento en el extremo norte de la playa y luego luchando con él hasta tirarlo al suelo. El “héroe” entonces apunta un rifle a la cara del hombre. Luego el pistolero se aleja y el “héroe” deja caer el rifle.

    La playa era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”.

    “Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, ha manifestado en un comunicado oficial.

    “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, ha concluido.

