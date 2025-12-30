SUSCRÍBETE POR $1100
    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    El clásico festival de artes escénicas organizado por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural se realizará desde el miércoles 7 hasta el sábado 31 de enero en distintos barrios de la comuna, con una destacada cartelera que incluye 32 obras, 42 funciones y 225 artistas en escena.

    Por 
    Equipo de Culto
    Como cada verano, la comuna del sector norte de Santiago se alista para una nueva versión del festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026, reconocido como el evento gratuito de artes escénicas más extenso de Chile y Latinoamérica.

    “Entre el 7 y el 31 de enero de 2026, plazas, canchas, ferias y espacios culturales se transformarán en escenarios abiertos, con una programación de alto nivel y entrada liberada para toda la familia”, presenta un comunicado.

    Con una inversión superior a los $500 millones y financiada en un 100% con recursos municipales, el festival llevará lo mejor de la cartelera nacional a los barrios de la comuna, incluyendo montajes que fueron proclamados “obra del año” en 2025. En esta oportunidad serán 32 obras, 42 funciones y 225 artistas en escena los que darán vida a este circuito veraniego, con la participación de reconocidos actores y actrices nacionales como Loreto Valenzuela, Tamara Acosta, Bastián Bodenhöfer, Álvaro Espinoza, Solange Lackington, Néstor Cantilla, Matías Oviedo, Francisca Walker, Jorge Arecheta y Ana Reeves.

    La programación 2026 integra distintas disciplinas como teatro, danza, circo, ópera, comedia y musicales. Entre los títulos que podrán disfrutar los vecinos y vecinas de la comuna y alrededores se encuentran: Tres Marías y una Rosa, Bodas de sangre, Noche de Reyes, Recuérdame mi vida, Razones para no morir, La Sociedad de los poetas muertos, Nueva Zelanda, Luisa de América y Perro Muerto. Además, contará con montajes familiares como Shrek el Musical, Chok Chok Ñau, Estación Fantasía y Sueños de Circo; mientras que la comedia estará a cargo del reconocido humorista nacional Stefan Kramer, con su show “Kramer en Concierto”.

    En su última edición 2025, el festival reunió a 50 mil espectadores y un 69% del público dijo haber asistido a más de tres funciones. Esto en un contexto donde el 35% de la población a nivel nacional declara no haber ido nunca al teatro.

    stefan kramer la-tercera

    “Quilicura Teatro es una apuesta profunda por la dignidad cultural de nuestra comunidad. Es un festival de gran calidad artística, completamente gratuito, que llega a las plazas y a los barrios porque creemos que el acceso a la cultura no puede solamente depender del bolsillo de cada familia. Esta es una decisión que tomamos como gestión, financiando el festival con inversión 100% municipal, convencidos de que cuando se invierte en cultura, se fortalece la comunidad, la identidad y el encuentro entre vecinos y vecinas”, enfatizó la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla.

    Despliegue territorial y participación ciudadana

    Por cuarto año consecutivo, la cartelera fue seleccionada por un Comité de Programación Ciudadana, integrado por cuatro vecinas elegidas entre más de 120 postulantes, quienes por más de siete meses asistieron a funciones en distintas salas de la Región Metropolitana, además de participar en instancias de formación y apreciación artística, fortaleciendo la participación de la comunidad en la toma de decisiones culturales.

    Desde 2022, el festival ha ampliado su cobertura territorial en un 167%. Para este 2026 contempla funciones en sectores como Cancha Colonia, Centro Cultural Municipal, Valle Lo Campino, Polideportivo Municipal, Cancha Santa Luisa y Villa Santa María, además de siete plazas, dos pasacalles y funciones de ópera en ferias libres. A ello se suman tres estrenos junto a las Compañías Municipales de Danza Contemporánea, Teatro y Danza Urbana, reforzando el vínculo con el talento local.

    Le sole producciones www.lesole.

    Coordenadas

    Fecha: desde el 07 al 31 de enero de 2026

    Sectores de Quilicura:

    Cancha Colonia 7 al 11 de enero

    Centro Cultural Municipal 14 al 18 de enero

    Valle Lo Campino 14 al 18 de enero

    Polideportivo Municipal 21 al 25 de enero

    Cancha Santa Luisa 21 al 25 de enero

    Villa Santa María 28 al 31 de enero

    + 7 plazas 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de enero

    + 2 pasacalles 20 y 27 de enero

    + 2 ópera en ferias libres Fecha sorpresa

    Más información en: www.quilicurateatro.cl

