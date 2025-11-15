Reseña de libros: de Carlos Peña a Guillermo Arriaga

Humanidades, de Carlos Peña (Taurus)

La desconfianza hacia las humanidades no es nueva, subraya el autor, doctor en filosofía, ensayista y rector universitario. Desde los primeros cantos homéricos, pasando por la gloriosa época de Petrarca y los renacentistas hasta el día de hoy, las humanidades han estado bajo sospecha de inutilidad. En un contexto de auge de las tecnologías, de autoritarismo y donde el acto de leer aparece eventualmente desvalorado, Carlos Peña resalta con claridad y elocuencia la tarea de las humanidades: en su enorme diversidad, cada a una a su modo, ellas se ocupan de “desentrañar la red de significados en que se envuelve la condición humana”. Sin desconocer las controversias y los debates al interior mismo de las humanidades, el autor concuerda con Martha Nussbaum en el rol de estas para la formación de la ciudadanía, pero va más allá: de cierto modo, al iluminar el mundo y explorar en sus redes de significado, la filosofía, la literatura, la historia y el arte muestran la posibilidad de pensar un mundo distinto. Y “nos recuerdan una y otra vez que la condición humana consiste en interpretarse a sí misma y, por esa vía, inventarse”, afirma.

El Hombre, de Guillermo Arriaga (Alfaguara)

“Nada más fácil que señalar al malvado; nada más difíci que entenderlo”. La cita es de Fiodor Dostoievski y actúa como epígrafe de la nueva novela del autor, reconocido novelista y célebre guionista de Amores Perros, 21 gramos y Babel. En una portentosa y exigente novela de 600 páginas, el escritor mexicano narra la historia de Henry Lloyd, un hombre que construyó una fortuna y un imperio a sangre y violencia a mediados del siglo XIX en la frontera entre Estados Unidos y México. Sagaz y ambicioso, Lloyd reúne una tropa de esclavos libertos y con ellos saquea, roba, invade y se apropia de tierras. Muchos años después, en 2024, al inaugurar un centro de estudios para jóvenes hispanos y afroamericanos, sus descendientes lo recordarán como un hombre que pacificó y llevó concordia al territorio. Novela coral y fragmentaria, la historia es narrada por seis voces que atraviesan del siglo XIX al XXI. Con gran pulso narrativo y un aliento admirable, la novela explora en la violencia y en los orígenes del capitalismo, con una prosa donde resuenan la fuerza de Faulkner y Cormac McCarthy.

Esto es aire, de Alejandro Aliaga (SM)

La imagen que abre este libro álbum es la del majestuoso vuelo de un águila sobre una cadena de montañas rocosas. Y la que cierra es la de un astronauta que observa la atmósfera terrestre desde el espacio. Ambas transmiten inmensidad, libertad, expansión, indudablemente belleza. Y entre ambas hay un gran historia, que es la que cuenta este libro, desde la formación de la atmósfera, la conformación del aire, los mitos creados en torno al viento y el modo en que lo respiramos (¡consumimos 11 kilos de aire al día!). El libro abarca también el desarrollo de la meteorología y la conquista del aire y el espacio. También su vínculo con el arte, la poesía, la música y el cine. Y por supuesto, su relación con la crisis ambiental: el desarrollo de energías renovables y la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero. Ilustrado por Diego Donoso y escrito por Alejandro Aliaga, el libro es un refrescante viaje por paisajes abiertos, que invita a cuidar, saltar y disfrutar del aire libre.