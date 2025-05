Ricardo Darín revela uno de los capítulos más dramáticos de su vida: “No hay palabras”

La miniserie El eternauta está en su mejor momento. Aplaudida por la crítica y convertida en suceso en diversos países gracias a la plataforma Netflix, la historia basada en la clásica historieta de fines de los 50 de Héctor Germán Oesterheld, es hoy una de las producciones más comentadas a nivel global.

Ello ha dado pie para que parte de su elenco ofrezca entrevistas y haga una intensa promoción en torno al proyecto.

El Eternauta. Ricardo Darín como Juan Salvo en El Eternauta. Cr. Mariano Landet/Netflix ©2025 Marcos Ludevid / Netflix

En ese estatus, su protagonista, Ricardo Darín, accedió a una emotiva entrevista con el diario El País, de España. Ahí, abordó uno de los episodios más dramáticos de su vida: el reciente fallecimiento de su hermana Alejandra Darín (62), ocurrido en enero pasado. También se desempeñaba como actriz.

La emoción de Ricardo Darín

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo”, relató el hombre detrás de Juan Salvo en la producción de Netflix. Según la publicación española, es un momento que se le vio muy emocionado.

Luego siguió: “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo. No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”.

“Por supuesto. Ojalá depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo. Lamentablemente, eso a mí no me ocurre. Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea. Y ahí te estoy dando la perla que buscabas”, sentenció sobre el final de la conversación.

Alejandra Darín falleció en enero pasado a causa de un fulminante cáncer que la afectó en sus últimos meses de vida. Tuvo una destacada carrera como actriz y fue parte de la Asociación Argentina de Actores, entidad que presidió los últimos 13 años.

En TV, se la vio en producciones como Poliladrón o La extraña dama.