Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

Ringo Starr, ex baterista de The Beatles, continúa con su largo camino por la música con It’s been too long. Este es el primer adelanto del próximo disco Long long road, que lanzará el 24 de abril, y muestra los tintes country-folk de trabajos anteriores. El álbum contará con 10 temas en total.

El proyecto tendrá al mismo núcleo de músicos que su trabajo anterior Look Up (2024). La producción estará a cargo de T-Bone Burnett y estará acompañado por Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren y Colin Linden.

En la publicación donde anunció el nuevo disco, también adelantó algunas de las colaboraciones que habrá en el proyecto. Entre ellas, Billy Strings, Sheryl Crow, Molly Tuttle, Sarah Jarosz y St. Vincent. Todo parece indicar que seguirá la línea de su proyecto anterior en la música country.

Ringo Starr siempre quiso ser un vaquero

Han pasado varias décadas desde las primeras exploraciones de Ringo Starr por el country. En sus comienzos como solista, el artista lanzó Beaucoup of blues (1970). Con Pete Drake en la producción, el título tuvo un éxito moderado y marcó un alejamiento del género por 50 años hasta el lanzamiento de Look up.

El disco de 2024 fue el quiebre en el silencio que guardó el ex Beatle por seis años durante y post pandemia. Con T-Bone Burnett en la producción, se aventuró a retomar su travesía por el country. Es más, Burnett le designó cariñosamente “The Texans” al equipo de trabajo, en referencia a la histórica banda del artista.

Del álbum, Rolling Stone destacó la canción Breathless, que es precisamente la colaboración con Billy Strings, quien será parte del nuevo disco. “Ringo y T-Bone vuelven a los setenta, pero comienzan este proyecto country en 2022. Burnett escribe 9 de 11 canciones, manteniendo las raíces sin ningún tipo de reciclaje de O Ringo Where Art Thou?”.

“El resultado, Look up es el sonido de Ringo siendo él mismo, la estrella de rock menos cínica en el universo, lo cual es exactamente lo que queremos de este viejo y sabio maestro. Y como todos sus compañeros Beatles, se ve genial con un sombrero de vaquero. Let it be.”, sentenció la nota.

Por su lado, el medio musical Pitchfork señala que uno de los mejores momentos del disco se da en Rosetta con la guitarra eléctrica de Billy Strings que da un toque grunge. En el mismo sentido, la nota indica que “el Beatle tuvo el triste encanto vocal para sonar en casa en la música country, la astucia para elegir los colaboradores correctos y el sentido para actuar natural entre ellos”.