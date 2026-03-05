SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    "Long long road" será el nombre del álbum que se lanzará el 24 de abril. Todo indica que el ex Beatle continuará su travesía por el country con T-Bone Burnett como productor, tal como ya lo ha hecho anteriormente. El álbum tendrá diez canciones y contará con colaboraciones como Billy Strings, Sheryl Crow y Molly Tuttle.

    Por 
    Daniel Cañete

    Ringo Starr, ex baterista de The Beatles, continúa con su largo camino por la música con It’s been too long. Este es el primer adelanto del próximo disco Long long road, que lanzará el 24 de abril, y muestra los tintes country-folk de trabajos anteriores. El álbum contará con 10 temas en total.

    El proyecto tendrá al mismo núcleo de músicos que su trabajo anterior Look Up (2024). La producción estará a cargo de T-Bone Burnett y estará acompañado por Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren y Colin Linden.

    En la publicación donde anunció el nuevo disco, también adelantó algunas de las colaboraciones que habrá en el proyecto. Entre ellas, Billy Strings, Sheryl Crow, Molly Tuttle, Sarah Jarosz y St. Vincent. Todo parece indicar que seguirá la línea de su proyecto anterior en la música country.

    Ringo Starr siempre quiso ser un vaquero

    Han pasado varias décadas desde las primeras exploraciones de Ringo Starr por el country. En sus comienzos como solista, el artista lanzó Beaucoup of blues (1970). Con Pete Drake en la producción, el título tuvo un éxito moderado y marcó un alejamiento del género por 50 años hasta el lanzamiento de Look up.

    El disco de 2024 fue el quiebre en el silencio que guardó el ex Beatle por seis años durante y post pandemia. Con T-Bone Burnett en la producción, se aventuró a retomar su travesía por el country. Es más, Burnett le designó cariñosamente “The Texans” al equipo de trabajo, en referencia a la histórica banda del artista.

    Del álbum, Rolling Stone destacó la canción Breathless, que es precisamente la colaboración con Billy Strings, quien será parte del nuevo disco. “Ringo y T-Bone vuelven a los setenta, pero comienzan este proyecto country en 2022. Burnett escribe 9 de 11 canciones, manteniendo las raíces sin ningún tipo de reciclaje de O Ringo Where Art Thou?”.

    “El resultado, Look up es el sonido de Ringo siendo él mismo, la estrella de rock menos cínica en el universo, lo cual es exactamente lo que queremos de este viejo y sabio maestro. Y como todos sus compañeros Beatles, se ve genial con un sombrero de vaquero. Let it be.”, sentenció la nota.

    Por su lado, el medio musical Pitchfork señala que uno de los mejores momentos del disco se da en Rosetta con la guitarra eléctrica de Billy Strings que da un toque grunge. En el mismo sentido, la nota indica que “el Beatle tuvo el triste encanto vocal para sonar en casa en la música country, la astucia para elegir los colaboradores correctos y el sentido para actuar natural entre ellos”.

    Lee también:

    Más sobre:Ringo StarrThe BeatlesT-Bone BurnettBilly StringsSheryl CrowMolly TuttleSarah JaroszSt. VincentCountryIt's been too longLong long roadMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado
    Chile

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana