Robert de Niro apoyó a su hija tras declararse transgénero: “No sé cuál es el problema”

El reputado actor Robert de Niro (81) manifestó públicamente su respaldo a su hija Airyn, quien acaba de dar cuenta de su transición de género. La estrella de Hollywood hizo estas declaraciones en charla con la revista Variety.

“Quise y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el problema. Quiero a todos mis hijos”, aseguró el intérprete.

Airyn -hija del actor junto a Toukie Smith- reveló su condición en una reciente charla con Them, un medio digital dirigido a la comunidad LGBTQ+. “Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. He sido visible. No creo que haya sido vista todavía”, señaló Airyn.

También se refirió al hecho de que sus padres hayan decidido que tuviese una vida alejada de los focos y el estrellato, además del apoyo que recibió luego de su transición.

“Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que ambos hayan estado de acuerdo en mantenerme fuera del ojo público. Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible”.

Además, Airyn mencionó a la actriz Laverne Cox como una de sus principales inspiraciones para hablar abiertamente sobre su transición. “Mujeres trans siendo honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y poder verlas teniendo éxito. Pensé, ‘¿Sabes qué? Tal vez no sea demasiado tarde para mí’”.