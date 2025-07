Roberto Saviano, el autor de Gomorra celebra condena a los mafiosos que lo amenazaron: “Me han robado la vida”

Cuando se leyó la sentencia, Roberto Saviano rompió a llorar. Era un momento que había esperado largamente. Por fin se acababa su pesadilla permanente, de esa que no podía escapar; por fin se terminaba el calvario que le significaba estar con escolta policial permanente, con toda la incomodidad y los problemas que eso conlleva.

En esta jornada, el Tribunal de Apelación de Roma ha ratificado la condena a Francesco Bidognetti, exjefe del clan de los Casaleses, y a su abogado Michele Santonastaso quienes amenazaron públicamente a Saviano y a la periodista Rosaria Capacchione, en 2008.

Los hechos ocurrieron después de que el escritor publicara su libro Gomorra, en el que relata la vida interna de la Camorra -la mafia italiana-. Fue un bestseller de 2006, pero a partir de ahí comenzó un calvario: 17 años viviendo con escolta policial.

“Me han robado la vida, y yo me la he dejado robar”, ha dicho Saviano con amargura a los periodistas presentes en el tribunal. Y agregó: “Esta sentencia es la más importante de mi vida...quiero cabalgar una moto, quiero pasear...”. De alguna forma, sentía que estaba recuperando su vida.

Aunque de todos modos, reconoció que hay un cierto daño ya causado. “La victoria queda en los autos, pero mi vida ha sido destrozada, me la han robado y yo no he sido capaz de gestionar esto. Ahora mi cuerpo deberá ser protegido, hay quien durante años ha dicho que no necesitaba escolta”, ha señalado.

Saviano junto a su abogado en el tribunal. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse (LAPRESSE)

Acusó también al poder político que durante años, ha sostenido que era “todo falso, una mentira, una operación”. A ellos les lanzó: “Espero que con esta victoria comprendan cómo han sido cómplices...Han sostenido las estrategias criminales de quienes creen que la escolta es un privilegio, cuando es un drama”.

Aunque también tuvo palabras para su propio rol en la historia. “En el fondo, he sido yo quien no se ha querido sustraer de esta locura. He elegido quedarme, contar, resistir. Estoy yo en el banquillo de los acusados, tenía que irme ante este estado de cosas. No he tenido la fuerza de protegerme”. Y agregó un consejo: “No lo hagáis solos. Haced red. No pongáis en juego solo vuestro cuerpo. No os hagáis ilusiones”.

Por supuesto, en entrevistas ha reconocido que pensaría dos veces volver a hacer un libro así. De todos modos, hizo una reflexión al impacto que significa que un periodista sea amenazado. “16 años de proceso no son una victoria para nadie, pero tengo la prueba de que la Camorra en una sala de un tribunal, públicamente ha dado su interpretación: que es la información la que les da miedo”.

Y agregó: “Ahora tenemos la prueba oficial de que los capos, con sus abogados, firmaron una proclama en la que pusieron en el objetivo quien relataba su poder criminal. Y no atacaron la política, sino el periodismo, insinuando que habrían considerado responsables a los periodistas, y dijeron mi nombre y el de Rosaria Capacchione, responsables de sus condenas. No había ocurrido nunca en un tribunal, en ninguna parte del mundo”.

Por su lado, la otra involucrada, la periodista Rosaria Capacchione, de 65 años, reaccionó algo más parca: “Soy demasiado vieja para emocionarme [...]. Esto no ha terminado todavía, queda la sentencia de la Casación [equivalente al Tribunal Supremo en Italia], pero desde el punto de vista histórico de la reconstrucción de los hechos es un punto final”.