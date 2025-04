Un clásico está de vuelta: Lionel Richie regresa a Chile

Lionel Richie, leyenda de la música popular se apresta para regresar a Chile con un concierto en el Claro Arena, el nuevo estadio del club Universidad Católica.

El hombre que ha impuesto hits como Stuck on you, Endless Love, All night long, Say you, say me, y estuvo como invitado en el Festival de Viña 2016, llega con la gira Say Hello To The Hits, que repasa sus grandes éxitos.

El concierto está agendado para el próximo 7 de septiembre, en el Claro Arena. Las entradas se venderán en una preventa Artista, el 14 de abril, desde las 11 am.

También habrá preventa Exclusiva Banco de Chile, el mismo 14 de abril, 11:00 am. Dos días después, el 16 de abril, se habilitará la venta general a las 11:00 am. Los tickets saldrán a la venta vía Puntoticket.