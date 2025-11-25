BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    La estrella es el primer nombre confirmado, en un rol aún no especificado. El filme será escrito y dirigido por Mike Flanagan.

    Por 
    Equipo de Culto
    Scarlett Johansson

    La actriz Scarlett Johansson, acaba de ser confirmada como la protagonista de la nueva adaptación de El exorcista, el clásico del terror.

    El nuevo filme será escrito y dirigido por Mike Flanagan, un cineasta que se ha especializado en el terror con películas como Ouija: El origen del mal o la serie The Haunting of Hill House.

    Al momento de detallar la presencia de Johansson, el director dijo en una declaración a The Wrap: “Scarlett es una actriz brillante cuyas actuaciones cautivadoras siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla de verano, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de El exorcista“.

    Hasta ahora, no había reacciones por parte de Scarlett Johansson por su inclusión en el proyecto, o mayores detalles sobre su papel en la trama. Su más reciente protagónico fue Jurassic World: Rebirth, que recaudó más de 868 millones de dólares en todo el mundo.

    Más sobre:Scarlett JohanssonEl exorcistaMike FlanaganCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Se salvó: Senado rechaza acusación constitucional contra exministro Diego Pardow

    Víctor Maldonado (DC) y apoyo de Frei a Kast: “Por qué esa repulsión al PC acá y el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista”

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Se salvó: Senado rechaza acusación constitucional contra exministro Diego Pardow
    Chile

    Se salvó: Senado rechaza acusación constitucional contra exministro Diego Pardow

    Víctor Maldonado (DC) y apoyo de Frei a Kast: “Por qué esa repulsión al PC acá y el atractivo de ser una de las personas mejor recibidas en la China comunista”

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP
    Negocios

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Bolsa de Santiago acuerda vender su emblemático edificio a Territoria en más de US$13 millones

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil
    Mundo

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?