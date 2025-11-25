Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

La actriz Scarlett Johansson, acaba de ser confirmada como la protagonista de la nueva adaptación de El exorcista, el clásico del terror.

El nuevo filme será escrito y dirigido por Mike Flanagan, un cineasta que se ha especializado en el terror con películas como Ouija: El origen del mal o la serie The Haunting of Hill House.

Al momento de detallar la presencia de Johansson, el director dijo en una declaración a The Wrap: “Scarlett es una actriz brillante cuyas actuaciones cautivadoras siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla de verano, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de El exorcista“.

Hasta ahora, no había reacciones por parte de Scarlett Johansson por su inclusión en el proyecto, o mayores detalles sobre su papel en la trama. Su más reciente protagónico fue Jurassic World: Rebirth, que recaudó más de 868 millones de dólares en todo el mundo.